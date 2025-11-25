Menu

Wombo, il debutto italiano è un successo

Matteo Maioli

Share This Article
Share Post

Solo musica di qualità al Covo di Bologna può dare calore a una fredda domenica di fine novembre. Il primo concerto italiano dei Wombo – Sydney Chadwick (basso), Cameron Lowe (chitarra) e Joel Taylor (batteria) – si eleva al di là delle migliori aspettative, grazie a un sound originale e al magnetismo di una frontwoman dalla voce cullante e evocativa.

Aprono la serata i Liquid Words, band formatasi a Brescia nel 2021. Da subito impegnato in una ricerca sonora che si muove tra il post-punk più “art” e il noise rock, le composizioni di questo quartetto arrivano ad esplorare ambienti dagli echi no-jazz oscuri, caotici, quasi psichedelici. Presentano l’esordio sulla lunga distanza The Dept. Of Corrections Praises Imperfections, autoprodotto e pubblicato nel 2024 dalla Kandinsky Records. Giovani e bravi, con un look nel vestire identico tra i membri – in stile Kraftwerk o The Hives per capirci.

Attivi dal 2016, i Wombo si sono costruiti una traiettoria unica, nelle stesse coordinate della loro label Fire Talk – Cola, Mandy Indiana – muovendosi con naturalezza tra sperimentazione e pop obliquo con melodie ipnotiche, riff angolari e atmosfere sospese tra inquietudine e leggerezza.

Vantano una discografia frastagliata, che ha negli ultimi LP “Fairy Rust” del 2022 e il nuovo “Danger in Fives” i suoi fiori all’occhiello. L’avventurosa “Snakey” li lancia sul palco e da quel momento catalizzano l’attenzione dei tanti spettatori, accarezzandoli con la title track dell’ultimo lavoro, minimale e in bilico tra Broadcast e Deerhoof.

In alcuni momenti mi sembra di ascoltare degli Young Marble Giants…con la batteria. Di certo sono vicini a quelle esperienze (vedi pure The Raincoats, l’indie di scuola K Records) più che al post-rock dei conterranei Slint, seppur nell’asciuttezza possono ricordarli. “Cloud 36” e “S.T. Tilted” dall’ultimo album aggiungono alla formula il math-rock e un’indie svelto, nervoso ma ballabile. “Slab” può essere la cartolina migliore dell’amalgama del trio, che come evidenziato dagli addetti ai lavori, vale più nell’insieme che presi singolarmente.

Considerati giustamente tra i nomi più stimolanti del panorama indipendente americano, i Wombo dimostrano un’attitudine curiosa e fuori dagli schemi, evidente in perle come “Neon Bog” o la giocosa “Below The House”. Appassionando fan di diverse generazioni che li hanno fermati dopo il live per scatti e autografi, riconoscenti per l’empatia e la profondità insite in canzoni semplici solo in superficie.

Tra momenti di tensione elettrica (“Spyhopping”) e passaggi più rarefatti (“RVW”), Sydney, Cameron e Joel si prendono il Covo con umiltà, suonando tanto classici quanto moderni.

Articoli Correlati:

Largo alla sfrontatezza (degli Egyptian Blue)

Il ballo di La Luz al Covo tra psichedelia e surf noir

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010