Menu

La (vera) storia del CBGB finalmente disponibile in lingua italiana

Matteo Maioli

Share This Article
Share Post

#Lineanota

Quando fai parte di qualcosa, può essere difficile rendersi conto di quanto sia diventata grande. Ci sei immerso. Le persone guardano da fuori e dicono: “Mio Dio, questo è un posto in cui sta davvero accadendo qualcosa di importante”. Ma tu non pensi che stia succedendo niente di particolare. Sei troppo occupato a spazzare i pavimenti. HILLY KRISTAL, proprietario del CBGB

Il CBGB era un luogo che non solo permetteva ma incoraggiava l’espressione di sé, e le band che suonavano lì avevano molte idee da esprimere. Pensavamo che il CBGB sarebbe stato per noi quel che il Cavern Club di Liverpool era stato per i Beatles, e non ci stavamo sbagliando. CHRIS FRANTZ, batterista dei Talking Heads

Questa non è una discoteca, ma il tempio del punk

Stringiamo finalmente tra le mani, grazie alle Edizioni Interno4, un libro che credevamo andato perso e di valore inestimabile per gli amanti del rock’n’roll. La storia del CBGB di New York, raccontata da chi lo ha animato, gestito e vissuto dal 1973 al 1988 – nella nuova edizione ampliato fino al 17 Ottobre 2006, la triste data di chiusura del locale.

La penna di Roman Kozak è il tramite per gli aneddoti innanzitutto di Hilly Kristal, un uomo di grande operosità e risolutezza. Non solo gestore del club al 315 di Bowery Street ma anche direttore artistico, impresario, agente, musicista egli stesso e appassionato di Country (CBGB è acronimo di Country Blue Grass Blues: eppure destino vuole che questi generi siano stati suonati da altre parti).

Ci sono poi le più svariate testimonianze, regolate da un indice dei personaggi. Qui risiede tutta la forza e la bellezza del libro: ben prima di “Please Kill Me” di Gillian McCain e Legs McNeil (1997) o di “Meet Me In The Bathroom” di Lizzy Goodman (ma siamo già in tempi recenti), Roman Kozak apre la strada (imperfetta? dice Frazzi) del racconto orale, coinvolgendo tra gli altri Joey Ramone e Dee Dee Ramone, Clem Burke e Chris Stein dei Blondie, David Byrne, Richard Hell e Richard Lloyd dei Television, Lenny Kaye del Patti Smith Group, Robert Christgau del Village Voice e Ira Robbins del Trouser Press, cui spetta anche l’ingrato compito di narrare gli avvenimenti che portarono alla chiusura del “tempio del punk”.

Tanti gli episodi spassosi e borderline (il solo capitolo incentrato sui Dead Boys vale l’acquisto) o le curiosità ignote ai più (ad esempio il furto dell’impianto audio avvenuto nel 1982), ma anche i profili dietro le quinte come Merv e i familiari stessi di Kristal. Dalla gloria e le esagerazioni del punk alla normalizzazione dell’hardcore nel decennio successivo, con in mezzo la rivalità verso il Max’s Kansas City o il Riz, un tentativo fallito di aprire una sala concerti da quasi duemila posti, un senso di unione e amicizia tra band, giornalisti e persone in cerca di nuova musica.

Un’edizione arricchita da fotografie inedite e racconti dei nostri artisti “in trasferta”

“This Ain’t No Disco: The Story of CBGB” è rinato nel 2024 a nuova vita, partendo dall’introduzione di Chris Frantz dei Talking Heads per arrivare a una selezione di fotografie mai pubblicate prima di Ebet Roberts; graditissima, ed era già presente, la discografia degli artisti con i titoli pubblicati nel momento in cui suonavano effettivamente nel club. In fondo all’articolo ne ho estratti una cinquantina da gustarsi premendo play.

Ma questo è nulla se confrontato con l’uscita italiana, che include aggiornamenti grafici di Matteo Torcinovich (Red Star Press, Accademia di Belle Arti di Venezia) focalizzati sui volantini dei concerti. Fiore all’occhiello è però il capitolo inedito sviluppato da Luca Frazzi, che traduce anche il libro, con interviste a tre artisti nostrani che hanno avuto la fortuna di esibirsi al CBGB: Antonio Cecchi, chitarrista dei CCM, Roberto “Tax” Farano, chitarrista dei Negazione, e infine Mauro Codeluppi, voce dei Raw Power.

Ulteriori motivi, se ce ne fosse bisogno, per regalarvi un pezzo di storia della musica.

Questa non è una discoteca. La storia del CBGB

  • Editore ‏: ‎Interno4 (Novembre 2025)
  • Lingua : ‎ Italiano
  • Copertina flessibile ‏: ‎ 256 pagine
  • Titolo Originale : ‎ This Ain’t No Disco: The Story of CBGB (Faber & Faber, 1988)
  • Copyright : ‎ Reed Business Information Inc.
  • Traduzione dall’Inglese: Luca Frazzi
  • Prezzo: 24 Euro

Bio dell’Autore e del curatore

Roman Kozak (1948-1988) ha lavorato per il quotidiano The Daily American a Roma e poi si è trasferito a New York, dove è diventato redattore di Billboard (1973-1983). Ha scritto per The Music Paper ed è stato redattore associato di Old Manhattan News e editore della rivista Rock Photo. Nel 1987 ha scritto una sceneggiatura intitolata The Bomb.

Luca Frazzi (Fidenza, 1966) si occupa da sempre di rock, in particolare di punk e new wave, ed è un giornalista di riferimento per questi generi musicali. Attualmente collabora con Rumore e dirige la fanzine Gimme Danger. Le sue ultime pubblicazioni sono i due volumi speciali “100 dischi essenziali new wave e postpunk italiani” e “100 dischi essenziali punk italiani 1977/1982”.

Articoli Correlati:

"Canzoni", quando Edmondo Berselli univa i cantautori allo spirito del tempo

Ultraista (Nigel Godrich) + Zammuto, le poisson rouge, New York, 24 ottobre 2012

, , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010