Art School Girlfriend, “Lean In” è il nuovo album

Art School Girlfriend apre un nuovo capitolo con Lean In

L’artista e producer Art School Girlfriend, originaria di Wrexham e con base a Londra, annuncia i dettagli del suo terzo album in studio, Lean In, in uscita l’11 marzo 2026 per Fiction Records, e condivide il nuovo brano “The Peaks”.

Un disco autoprodotto che riposiziona la sua identità sonora

Realizzato in totale autonomia nel suo studio nell’East London, Lean In è stato interamente autoprodotto e segna un’evoluzione significativa per Art School Girlfriend, che passa dalla dimensione cult dell’artista da camera a una delle figure più interessanti del panorama alternative britannico. Il disco unisce rock alternativo, pop elettronico e ambient sperimentale, candidandosi ad essere il suo lavoro più coeso finora.

Dai bagliori shoegaze di “L.Y.A.T.T.” all’energia glitch di “The Peaks”

Lo scorso mese l’artista aveva pubblicato “L.Y.A.T.T.”, brano dalle sfumature shoegaze e techno incentrato sul tema dell’amore, accolto favorevolmente da BBC Radio 1, Radio 6 Music, Spotify e Apple Music.

Il nuovo singolo “The Peaks” presenta invece un’energia più inquieta e dinamica: le prime battute sono infatti segnate da un beat glitchato e incalzante.