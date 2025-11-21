Menu

Earth Tongue: “Dungeon Vision” è prodotto da Ty Segall

Redazione

Share This Article
Share Post

Il duo heavy psych originario della Nuova Zelanda e con base a Berlino, Earth Tongue, annuncia il terzo album Dungeon Vision, prodotto a Los Angeles dal musicista e produttore Ty Segall. Il disco raccoglie dodici brani caratterizzati da sonorità fuzz e un approccio live, registrati su nastro presso gli studi Altamira Sound.

Contestualmente, la band pubblica il secondo singolo e title track “Dungeon Vision”, prima canzone composta per l’album e sviluppata inizialmente prima del trasferimento a Berlino nel 2024. Il brano è stato finalizzato durante una pausa dai tour nell’agosto dello stesso anno e successivamente inviato a Ty Segall per le fasi di produzione.

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato a mano dall’animatore e illustratore berlinese Neirin Best, già collaboratore della band. Il video è stato creato tramite un set in miniatura costruito in diversi mesi di lavoro, con scenografie dettagliate, elementi scolpiti e un fondale dipinto appositamente dai collaboratori Geo Gregory e Archie Fitzgerald. Le riprese, effettuate su pellicola 16mm dal batterista Ezra Simons, richiamano volutamente l’estetica dei film horror anni ’80.

Durante l’inverno berlinese del 2025, i membri Gussie Larkin ed Ezra Simons hanno completato la scrittura dei dodici brani dell’album, definito dalla band come il risultato di un processo creativo svolto nel loro spazio di prova privo di finestre. Il lavoro in studio a Los Angeles, svolto in dieci giorni, ha puntato su registrazioni dal vivo e scelte basate sulla resa emotiva più che sulla perfezione tecnica.

Il rapporto con Ty Segall, nato nel 2023 e consolidato tramite successive collaborazioni e tour nel 2024, ha influenzato anche il primo singolo “Ritual”, sviluppato a partire da un’idea a cappella proposta dal produttore. Tra gli altri brani citati dalla band figurano “Body of Water”, ispirato al folk psichedelico britannico, e “Symmetry Dripper”, un pezzo strumentale arricchito da synth.

Attivi dal 2016, Earth Tongue hanno ottenuto crescente visibilità grazie a un’intensa attività live e a un forte immaginario visivo. Il loro album Great Haunting (2024), pubblicato da In The Red Records, ha ricevuto una nomination ai Taite Music Prize e la band ha vinto il premio Best Group agli Aotearoa Music Awards 2025. Nel corso degli anni hanno condiviso il palco con Queens of the Stone Age, IDLES, Acid King, Brant Bjork e Kikagaku Moyo.

Articoli Correlati:

Eravate in pensiero? Ty Segall annuncia un nuovo album

Il nuovo EP di Ty Segall si indosserà come degli occhiali 3D

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010