Le foto di Ganavya alla Chiesa di San Nicolao della Flue
Andrea Pagano
All Things Live Italy, in collaborazione con Chully Agency, ha portato in Italia Ganavya – artista visionaria tra le più affascinanti della scena musicale internazionale – per un’unica imperdibile data italiana, domenica 12 ottobre 2025 nella straordinaria cornice della Chiesa di San Nicolao della Flue a Milano.
Cantante, compositrice e polistrumentista, Ganavya è una figura unica nel panorama musicale contemporaneo. Cresciuta tra gli Stati Uniti, l’India e il Sud America, ha sviluppato un linguaggio sonoro profondamente personale, in cui si fondono spiritual jazz, musica devozionale dell’Asia meridionale e pratiche improvvisative. I suoi concerti non sono semplici esibizioni, ma vere e proprie esperienze sensoriali, sospese tra sacro e sperimentazione, rito e performance.