Menu

I Marcy Playground non furono solo “Sex And Candy”

Paolo Bardelli

Share This Article
Share Post

#tbt #throwbackthursday

“Sex And Candy” nel 1997 (15 settimane al numero uno della classifica Modern Rock di Billboard) è il loro singolo più famoso: atteggiamento svogliato, andamento pigro e la tipica voce nasale di John Wozniak sospesa tra ironia e disincanto. I Marcy Playground furono un piccolo caso nel mondo del rock alternativo di fine anni Novanta, ma quella band non fu una semplice one-hit-wonder quanto piuttosto un gruppo che diede alla luce quantomeno un paio di album davvero forti.

Gli inizi e gli Zog BogBean

John Wozniak cresce in Minnesota, frequenta la Marcy Open School, scuola alternativa che ha segnato non solo il nome della band ma anche la sensibilità: la Marcy Open School era infatti (ed è) una scuola pubblica di Minneapolis con un approccio non tradizionale, basato su apprendimento esperienziale, progetti personali, collaborazione tra studenti e insegnanti, e una certa flessibilità nei programmi. Di solito ci si vuole dimenticare della propria scuola, e invece Wozniak ne usa persino il nome per la sua creatura più importante, la sua band, una particolarità non comune. Dapprima Wozniak suona in ogni caso in un progetto della chiesa locale, gli Angels With Flaming Swords, poi fonda gli Zog BogBean.

L’album, registrato in cameretta, viene pubblicato autoprodotto in cd con il titolo – guarda caso – “From the Marcy Playground” (1993), che ha in sé tutti i semi dei futuri Marcy Playground: basti ascoltarsi l’iniziale “Our Generation” che, a parte il suono tremendo del flanger della chitarra (dovuto più che altro all’incisione casalinga), è una classica ballad di Wozniak, semplice e diretta. E infatti “Our Generation” (e “Dog and His Master”) verrà inserita in futuri in lavori proprio dei MP. Il resto del disco è piuttosto acustico e svela una passione per Syd Barrett (“The Ballad Of Aslan”, “Alice And Everything”) che Wozniak poi perde un po’ in seguito. L’album è stato ristampato nel 2009 e si trova dunque nelle piattaforme di streaming.

Marcy Playground (1997)

In breve tempo Wozniak mette insieme i Marcy Playground con Dylan Keefe al basso e Dan Rieser alla batteria e così esce il primo disco omonimo, “Marcy Playground (1997), uno splendore di freschezza tra alt-rock americano, striature grunge e con qualche accenno lisergico. Il successo di “Sex And Candy” chiaramente tira l’album, però il disco non è privo di contrasti: se da una parte la critica apprezza la dolcezza, la calma, l’atmosfera malinconica — “lazy drawl and gentle melodies coating his misery in a pop sheen” (“il suo tono pigro e le melodie delicate ricoprono la sua infelicità con un velo pop“) scrisse NME, dall’altra parte alcune recensioni sono meno gentili, indicando una certa debolezza nella produzione o nei brani che non reggono il confronto con il singolo di punta.

“Shapeshifter” (1999)

Ma l’album che apprezza maggiormente il sottoscritto è il seguente, “Shapeshifter” (1999): più maturo, più coeso, ben scritto con un altrettanto singolone come “It’s Saturday”: chitarre potentissime, alternanza piano-forte che tanto andò di moda nei ’90, allegria sottopelle. Credo che “It’s Saturday” sia ancora una canzone fantastica da mettere su, appunto, al sabato, quando ti alzi e non sai cosa fare e come occupare il tuo tempo, magari devi pulire casa e farlo con cotante chitarre sotto che ti spronano e Wozniak che ti solletica con quel ritornello quasi tirolese sia un gran bel modo per iniziare il week-end. Provateci.

Ma c’è altro: “Bye Bye” sembra un inno alla spensieratezza (“Tutti piangono, sono presi dai giochi / Io sono felice come non mai / Quindi, addio, mia grande biglia blu”),

Everyone’s crying, they’re caught up in games
Me, I’m as happy as I’ve ever been

So, bye bye, my big blue marble

“America” e “All The Lights Went Out” sono ballad acustiche prodotte in maniera perfetta con bellissimi suoni evocativi, “Secret Squirrel” manifesta il lato più garage dei nostri, “Rebel Sodville” vira verso il country rock cupo alla David Eugene Edwards. In tempi in cui il mondo correva verso il post-grunge e il nu-metal, Wozniak e compagni continuarono a seguire la loro traiettoria laterale. Per me “Shapeshifter” è davvero uno dei più begli album dei ’90.

Inossidabile innocenza

I Marcy Playground fecero passare 5 anni, forse troppo, per dare un seguito a “Shapeshifter”: arrivò dunque “MP3” (2004) e poi “Leaving Wonderland… in a Fit of Rage” (2009) e infine “Lunch, Recess & Detention” (2012), che non attirarono molte attenzioni seppur cesellati con la stessa cura, forse solo un po’ ripetitivi.

Ma ora sta a noi recuperare i lavori di quell’eterno ragazzo che andava alla Marcy Open School, perché profumano di anni ’90 e di inossidabile innocenza.

(Paolo Bardelli)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010