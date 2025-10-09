Menu

A Milano ritorna JAZZMI

Piergiuseppe Lippolis

Share This Article
Share Post

Milano si prepara a riabbracciare JAZZMI, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del suo cartellone concertistico, specialmente per quanto riguarda la lunga stagione degli eventi “al coperto”.

La rassegna festeggia quest’anno il suo decimo anniversario con un programma ricco e articolato che prevede oltre duecento concerti tra il 23 ottobre e il 9 novembre e che intende raccontare la storia, il presente e le future traiettorie del jazz. Pur orbitando intorno a due poli principali che coincidono con Triennale Milano e Blue Note, JAZZMI raggiungerà ogni angolo del capoluogo lombardo, continuando ad ampliare il proprio raggio d’azione e superando la dimensione del teatro e dei club: non soltanto gli epicentri delle notti cittadine come Alcatraz, Santeria Toscana 31, BASE e Fabrique o realtà storiche come il Teatro Lirico Giorgio Gaber, Arcimboldi o Dal Verme, dunque, ma anche tappe al Conservatorio, all’Auditorium San Fedele, a Cascina Nascosta e Spirit de Milan, passando per l’Anfiteatro di Piazza Liberty e non solo.

JAZZMI 2025 sarà inaugurato il 20 ottobre dalla canadese Diana Krall, capace di debuttare con otto album diversi in cima alla classifica Billboard Jazz Albums e si chiuderà con Shabaka, già mente di progetti brillanti come Sons of Kemet, The Comet Is Coming e Shabaka and the Ancestors, oggi nel pieno dell’esplorazione di nuovi linguaggi sonori con i flauti. Nel giorno di apertura ufficiale, il 23 ottobre, il sax tenore Walter Smith III sarà alla guida del quartetto completato da Danny Grissett, Orlando Le Fleming e Jeff Ballard e preparerà a una giornata, il 24 ottobre, incredibilmente densa di appuntamenti: i Kokoroko e la loro miscela di jazz e afrobeat, le cantautrice Sydney Ellis, sospesa fra blues, jazz e gospel, la cantautrice Simona Molinari, l’imprevedibile Marc Ribot e le sperimentazioni acidule degli Yuuf. Il 25 ottobre toccherà ai suoni latin contaminati dal pop e dall’elettronica di Ëda Diaz e al duo Blue Lab Beats; la settimana andrà in archivio con il quartetto capitanato dal compositore e maestro di oud tunisino Anouar Brahem in compagnia di Anja Lechner, Django Bates e Mats Eilertsen. I Quintorigo & John De Leo saranno protagonisti il 27 ottobre in una settimana che vedrà esibirsi anche la Band del chitarrista e compositore jazz (fusion) Mike Stern e poi Molly Lewis (28 ottobre), i camerunesi del Richard Bona Asante Trio e i senegalesi Orchestra Baobab, quindi la sassofonista londinese Nubya Garcia e gli Arrested Development, tra le realtà hip hop più importanti degli ultimi anni, ma anche gli immarcescibili Calibro 35.

All’alba di novembre, il Quartetto a guida David Murray, tra le figure più importanti degli ultimi tre decenni di musica improvvisata, suonerà nella stessa serata a pochi chilometri di distanza dagli Huun-Huur-Tu, quartetto acustico da Tuva, e dai C’mon Tigre, che porteranno sul palco uno spettacolo completamente rinnovato. Nel pomeriggio di domenica 2 novembre, l’esibizione di Amaro Freitas, tra i volti più freschi e originali del jazz brasiliano, mentre in serata JAZZMI offrirà ampia scelta tra il Trio guidato dall’eterno Dave Holland, l’ensemble jazz-funk degli Headhunters e il sassofonista Paolo Fresu, insieme a Richard Galliano e Jan Lundgren. Martedì 4 si riparte dal trombettista, producer e compositore Theo Croker e da Flying Lotus, autore di una proposta autentica in cui convivono hip hop, jazz ed elettronica, mentre Triennale ospiterà Daniele Sepe con il suo progetto Galactic Syndicate. Spetterà a Dee Dee Bridgewater e il suo Quartetto il 5 novembre, la stessa serata del trio nu jazz britannico Mammal Hands e del cantautore R&B Durand Bernarr, mentre il 6 novembre sarà la notte de L’Antidote, il trio composto dal maestro delle percussioni iraniano Bijan Chemirani, il violoncellista albanese Redi Hasa e il pianista libanese Rami Khalifé, ma anche di Bilal. Weekend finale di alto livello, da venerdì 7 novembre, con l’Avishai Cohen Trio del leggendario bassista, Pete Roth Trio con Bill Bruford e Summer Pearl nella stessa serata, prima di un sabato all’insegna del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim e il suo Trio, il trombettista e avanguardista Takuya Kuroda e di una serata conclusiva che proporrà Chris Thile, virtuoso del mandolino, e Gonzalo Rubalcaba & Hamilton De Holanda Duo, oltre al già citato Shabaka.

Ma non è tutto: JAZZMI dedicherà ampio spazio ad alcuni progetti speciali, sessioni d’ascolto, presentazioni di libri, incontri con autori, talk e una galassia di eventi gratuiti, fra cui proiezioni di film, ad arricchire ulteriormente un programma completato, anche in questo caso, dal contest spin-off dedicato alle band jazz under 35, Jam The Future. Saranno quasi tre settimane dense di appuntamenti per appassionati del genere e non solo: JAZZMI, se possibile in misura anche maggiore per il suo decimo compleanno, continua a intrecciarsi profondamente nel tessuto culturale e storico di una città da sempre fedele al jazz tanto nelle sue forme più tradizionali quanto nelle traiettorie più contemporanee e futuristiche.

Articoli Correlati:

The Stone Roses, Ippodromo del Galoppo, Milano, 17 luglio 2012

KILLING JOKE, Rolling Stone, Milano, 20 settembre 2008

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010