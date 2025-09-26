Menu

ROBOT, tutti i nomi della sedicesima edizione

Piero Merola

Acid Arab, Alessandro Cortini, Apparat, C’Mon Tigre, Ela Minus, Lino Capra Vaccina & Mai Mai Mai, Lorenzo Senni, Rival Consoles, Sama’ Abdulhadi sono solo alcuni dei nomi dell’edizione 2025 di ROBOT16. Tra i grandi spazi industriali del DumBO, la storica venue di Palazzo di Re Enzo, l’Oratorio di San Filippo Neri e il Pop Up Cinema Medica 4K, ROBOT Festival torna a Bologna dal 9 all’11 ottobre – anteprima il 27 settembre – annunciando i nomi di un cartellone che, come è nello spirito del Festival, attraversa le geografie e i linguaggi della musica elettronica, tra sperimentazione e ritmi da club. “Dream On” è il tema intorno al quale gravita la sedicesima edizione del festival di musica elettronica e arti digitali ideato e prodotto da Associazione Culturale Shape, un omaggio al potere del sogno, alla sua forza liberatoria e utopistica.

Sostenibilità ambientale ed anche sociale: nelle serate di venerdì e sabato, inoltre, sarà attivo al DumBO uno spazio di decompressione attivato in collaborazione con Beat Project, il servizio di Harm Reduction (riduzione del danno) del Comune di Bologna: un luogo aperto a tuttə dove potersi rilassare e socializzare, dove sarà disponibile acqua gratuita, zuccheri e personale qualificato per gestire situazioni di malessere. Un programma, un cartellone ed un festival ancora una volta esaustivo e profondamente eclettico, figlio e frutto del meticoloso lavoro di ricerca che prosegue tutto l’anno, tutti gli anni: “Il sogno è immaginazione, visione e proiezione: uno spazio interiore libero dalle regole della logica e del tempo” commenta Marco Ligurgo, Direttore Artistico di ROBOT Festival. “La musica, come il sogno, parla direttamente all’emotività e all’inconscio, generando stati meditativi, contemplativi, onirici. Grazie ad essa, il sogno diventa un’esperienza collettiva ad occhi aperti, un viaggio capace di condurci verso un livello superiore di consapevolezza e meraviglia.” Non a caso, nel programma di ROBOT16 saranno evidenziati 10 momenti, 10 sogni – corrispondenti ad altrettanti act e perfrmance – dove i contorni onirici del festival saranno esaltati. “DREAM ON è un rito sonoro collettivo, un sogno ad occhi aperti verso la meraviglia.”

Scopri il programma completo delle giornate oppure segui Robot Festival su Instagram per tutti gli aggiornamenti del weekend più atteso della stagione elettronica bolognese.

