L’agenda dei Live della settimana (#38, 2025)

Lunedì 15 Settembre – KODE9 + FABIO MACHIAVELLI, Auditorium San Fedele, Milano

Il concerto inaugurale di Inner Spaces autunnale si apre con una dichiarazione d’intenti forte e inequivocabile nei riguardi della tematica “Itinerari insoliti”: Split 1 di Fabio Machiavelli, affidato alla performance di Alberto Anhaus, dove è prevista una configurazione strumentale curiosa: una chitarra elettrica disassemblata, una chitarra elettrica preparata, una lira da tavolo elettrificata, un pickup mobile e l’intervento dell’elettronica in tempo reale. Il risultato è un ribaltamento del rapporto tra strumento e performer: non è più lo strumento a guidare l’azione, ma è l’intervento umano a riorganizzare e ridefinire un flusso sonoro instabile, carico di imprevedibilità. La seconda parte della serata si apre a una dimensione narrativa e politica altrettanto urgente, con la proposta audiovisiva di Kode9 (Steve Goodman), figura cardine della scena elettronica britannica. Con Escapology, Goodman si muove in un territorio ibrido dove il suono diventa linguaggio di resistenza, colonna sonora di un universo distopico chiamato Astro-Darien: una narrazione fantascientifica che immagina la dissoluzione dell’identità britannica nello spazio post-imperiale. Fondata su sonorità post-dubstep, ma ampliata in direzione di un’estetica cinematica e ambient futuristica, la composizione si inserisce in un progetto multimediale che include un audiolibro – Astro-Darien – e una riflessione filosofica sul rapporto tra tecnologia, cultura e potere. Un’esperienza immersiva in cui i beat scomposti, i campionamenti vocali e le textures elettroniche articolano un linguaggio di ribellione e disconnessione dalle logiche oppressive del tardo capitalismo tecnologico. Biglietti su Dice.

Mercoledì 17 Settembre – SIX ORGANS OF ADMITTANCE, Zo Centro Culture Contemporanee, Catania

Mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21 Zō Centro Culture Contemporanee ospita Six Organs of Admittance, progetto di Ben Chasny, chitarrista di base a Los Angeles e icona di certo folk visionario. Il live propone un viaggio sonoro tra psichedelia rurale, melodie estatiche e paesaggi sperimentali. L’ultimo album Time is a Glass, uscito su Drag City, conferma la sua unicità nel panorama indie internazionale. Vittorio Auteri, sound artist e musicista catanese, aprirà la serata esplorando il confine tra mondo onirico e stato di veglia. Tra i suoi riconoscimenti: Biennale College Musica (2020) e premio Metapop / Warp Records per il remix di Battles. Dal 2022 lavora con il collettivo Desperate Housewaifus, realizzando installazioni e performance multidisciplinari in spazi indipendenti in Italia. Prevendita attiva su Dice.

Giovedì 18 Settembre – NADA SURF, Traffic Club, Roma

I Nada Surf tornano in Italia – anche al Legend di Milano, mercoledì 17, support Lowinsky – con il Moon Mirror Tour, che celebra l’omonimo e acclamato album, già diventato un successo globale e definito da Rolling Stone USA come uno dei migliori album del 2024. Negli ultimi trent’anni, la formazione dei Nada Surf è rimasta immutata: Matthew Caws, Daniel Lorca e Ira Elliot. Il loro primo album con la New West Records è stato prodotto dalla band con Ian Laughton presso i Rockfield Studios in Galles. Per la registrazione sono stati affiancati dal loro amico e tastierista di lunga data Louie Lino. Biglietti qui.

Sabato 20 Settembre – SPRINTS, Monk Club, Roma

“Better” è un brano visceralmente potente che “suona come una canzone d’amore ma decisamente non lo è”, un pezzo duro e triste, onesto e schietto che anticipa il nuovo attesissimo lavoro della band dublinese composta da Karla Chubb, Sam McCann, Jack Callan e Zac Stephenson. All That is Over sarà pubblicato il 26 settembre 2025 su City Slang e Sub Pop e mentre ascoltate “Better” a tutto volume, questi sono gli appuntamenti con gli Sprints in Italia: 20 settembre Roma, Monk e 25 settembre Milano, Arci Bellezza. Due imperdibili occasioni per lasciarsi travolgere dal “Post-punk catarticamente chiassoso, brutalmente sincero” (come riporta The Guardian), di questa band pazzesca. Prevendita a questo link.

Sabato 20 Settembre – DANIEL NORGREN, Camp Centener, Madonna di Campiglio (TN)

Con le sue canzoni Daniel Norgren ha creato la perfetta colonna sonora per uno dei più famosi film di montagna degli ultimi anni, “Le otto montagne”, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. In realtà però il cantautore svedese ha alle spalle una carriera lunga e variegata, come scoprirà il pubblico che raggiungerà Camp Centener per assistere al suo concerto. La località prescelta è una splendida balconata prativa sulla Val Rendena, al cospetto di alcune delle cime dolomitiche più famose, Grostè, Cima Brenta e Crozzòn, mentre sul versante opposto troviamo i ghiacciai del massiccio dell’Adamello. Uno scenario naturale che ben si adatta alle composizioni di Norgren, in bilico fra folk, blues e pop, sempre “autentiche”, lontane da ogni scorciatoia commerciale, spesso struggenti, come “As Long As We Last”, perfetta per una storia di amicizia e perdita, altre volte più vivaci, come in “Whatever Turns You On”. Evento gratuito, qui le coordinate per arrivare a quota 2082 metri, sito del concerto.

Sabato 20 Settembre – STONE FOUNDATION, Locomotiv Club, Bologna

Gli Stone Foundation, formazione soul britannica che ha da poco compiuto i 25 anni di carriera – spesso intrecciata con quella del loro mentore, Paul Weller – annunciano oggi una serie di date che accompagneranno l’uscita del nuovo album “The Revival of Survival” programmata per il prossimo 25 marzo. I fan hanno potuto avere un’anteprima di “The Revival of Survival” con l’uscita di diversi singoli tra i quali “Cut Me Loose” (con J.P. Bimeni) e “The Beat I Know” in compagnia di Carmy Love e Sheree Dubois. Durante l’ultimo quarto di secolo la band si è distinta per spirito collaborativo e approccio inclusivo e ha spesso fatto squadra con il leggendario Paul Weller, che ha cantato in diversi brani degli Stone Foundation e li ha voluti sui suoi lavori. Warm up a tutto vinile by Bologna Calibro 7 Pollici. Prevendita a questo link. La sera precedente si esibiranno all’Arci Bellezza di Milano.

Domenica 21 Settembre – ANA LUA CAIANO, Parco Paolo Pini, Milano

Ana Lua Caiano è un’artista che fonde il patrimonio musicale portoghese con sonorità elettroniche, creando un ponte tra passato e presente. Attraverso l’uso di sintetizzatori, beat-machine e registrazioni ambientali, reinventa la tradizione portoghese in una chiave contemporanea e visionaria. Nel 2024, il suo album di debutto Vou ficar neste quadrado, pubblicato dall’etichetta tedesca Glitterbeat, è stato acclamato dalla critica ed è entrato nelle classifiche dei “Migliori Album” dell’anno secondo importanti testate nazionali e internazionali. Il tour mondiale che ne è seguito ha visto Ana Lua Caiano esibirsi in prestigiosi festival come Primavera Sound, Bons Sons, MEO Kalorama, Eurosonic, Roskilde Festival e molti altri. Il 2024 ha segnato anche la sua nomination ai “Music Moves Europe” Awards, la partecipazione al celebre COLORSxSTUDIOS, e la vittoria ai Golden Globes nella categoria “Miglior Canzone” con il brano Deixem o Morto Morrer. Biglietti a questo link.