La Top 7 della Settimana (#37 | 2025)

Le migliori cose degli ultimi 7 giorni.

7. King Princess – “Girl Violence”

La cantante americana di origini europee King Princess dopo tre anni dal precedente lavoro torna con il nuovissimo: “Girl Violence”

Soft rock, indie rock e alt-pop sono accompagnati da temi profondi e drammatici in cui è facile immedesimarsi e immergersi.

6. Algernon Cadwallader – “Trying Not to Have a Thought”

Dopo quasi quindici anni di attesa gli “Argernon Cadwallader” tornano a pubblicare musica inedita. Noti nell’ambiente del midwest-emo, il quartetto americano aveva interrotto l’attività dopo lo scioglimento avvenuto nel 2011 e ricompare nel 2025 in questo disco che riprende a pieno le caratteristiche del genere e della cultura di cui hanno sempre fatto parte.

5. Lorna Shore

E’ uscito il nuovo disco di una delle band capostipiti del deathcore moderno.

I Lorna Shore dopo i singoli :” Oblivion” , “Prison of Flesh” e il meno riuscito:” Unbreakable” escono con il nuovo album:”I Feel The Everblack Festering Within Me”, potente e aggressivo, come ci hanno ormai abituati.

4. Nuovo Singolo degli Psychedelic Porn Crumpets

Gli Psychedelic Porn Crumpets sono una delle band più interessanti del momento per quanto riguarda il rock psichedelico nella sua versione più casinara. Troviamo nella loro discografia infatti evidenti riferimenti al math-rock e allo stoner-rock che lasciano spazio però ad allucinazioni sonore e colorate. Influenzati, tra gli altri, dai King Gizzard and the Lizard Wizzard, gli australiani escono con il loro secondo album di questo 2025 di cui “Salsa Verde” è il secondo singolo estratto.

3. Nuovo singolo dei Gorillaz

Il nuovo album dell’ormai leggendaria band di Damon Albarn è stato annunciato ieri sera e la sua uscita è prevista per marzo 2026. Il ritorno di una delle band più apprezzate degli ultimi 25 anni vede tra i featuring nomi del calibro di Idles, Sparks, Tony Allen e Johnny Marr degli Smiths. Il primo surreale singolo: “The Happy Dictator” sprizza neo-psichedelia e syntpop da ogni nota.

2. Twenty One Pilots – Breach

Fondati nell’Ohio nel 2009 e composti dal polistrumentista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun, i Twenty One Pilots sono uno dei gruppi di maggior successo al mondo per quanto riguarda l’indie pop, il dance pop, l’alternative pop e l’alternative rock. I tre singoli che hanno presentato questo disco sono stati recepiti in maniera molto positiva dalla critica e anche se il duo statunitense ha toccato momenti davvero bassi con alcune uscite precedenti questo disco evita l’overproduzione di alcuni lavori e propone un alt-rock chiassoso e divertente .

1. Maruja – Pain To Power

I Maruja sono una band di Manchester che ha fatto parlare molto di sé a seguito dell’uscita di alcuni EP nel corso degli ultimi tre anni. Propongono un post-rock carico, denso, che si serve di sassofoni virtuosi e di percussioni aggressive. Cupezza noise, free jazz, post punk, climax catartici: il loro disco d’esordio uscito questo 12 settembre tratta temi importanti e attuali come quello del genocidio a Gaza e li propone come una delle realtà Post-Rock più innovative, creative e interessanti del momento e dell’intera scena.



