Camilla Sparksss, nuovo disco e tour italiano in autunno

Matteo Maioli

Dai grandi spazi del Canada all'indie-rock con i Peter Kernel

Barbara Lehnhoff, meglio nota come Camilla Sparkss, è pronta a pubblicare un nuovo album solista, il quarto, il prossimo 12 Settembre. ICU RUN esce per On The Camper Records e verrà proposto in una lunga serie di live set in giro per l’Italia: qui sotto è visionabile il calendario completo.

La Lehnhoff, classe ’83, è cresciuta in mezzo alle riserve indiane nella zona dei grandi laghi dell’Ontario, Canada. Sin da piccola assorbe il suono dell’epoca, da Michael Jackson ai Police passando per Culture Club e Eurythmics (sua vera ossessione). Cambia vita trasferendosi a Lugano dove studia economia e graphic design, diventando poi filmmaker. Da qui inizia ad esprimere una totale originalità di espressione, tra arte, immagine e musica, in collaborazione con Aris Bassetti nei Peter Kernel.

Camilla Sparksss è l’alter ego elettronico di Barbara: nasce nel 2014 durante la lunga pausa della band a seguito di un terzo album meraviglioso qual è White Death Black Heart, un concentrato di Pixies, Blonde Redhead e Liars filtrati con una sensibilità europea. L’ultimo lavoro è del 2023, Drum To Death; come si dice, meglio arrivarci tardi che mai.

ICU RUN, per affermare la vittoria dell’amore sul dolore 

ICU RUN si prospetta come l’album definitivo di Camilla Sparksss, tra richiami hip-hop e suggestioni dark-wave nel nome però di melodie pop accattivanti, a volte sghembe, ma estremamente vitali. Un sentimento che da universale si fa personale, per la dedica al padre scomparso dopo mesi a lottare in un reparto di terapia intensiva (da qui ICU RUN).

I primi estratti suonano davvero come una fuga dalla realtà. L’altro Peter Kernel Aris Bassetti co-produce: si viaggia tra il caos trattato con ironia in “Backflip” e l’eros come medicina all’alienazione in “Amami Tu”, in duetto con Francesco Bianconi dei Baustelle.

Nei suoi show Camilla Sparkss combina una tecnica unica di mixare dub plate, sintetizzatori e tagli di voci, intanto che si esibisce una crew di ballerine non professioniste.

La tracklist di “ICU RUN”:
01. Holy Shit
02. I Like The Noise
03. Stranger
05. Damage
04. Stormseeker
06. Backflip
07. Amami Tu (Feat. Francesco Bianconi)
08. Fatherless

