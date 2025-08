I No Money Kids fanno a pezzi “Makeba” e la rivestono di un blues sporco

#Coverworld

Continua la collaborazione con il sito francese AOW: questo è il loro consiglio estivo e ha per oggetto una cover, per cui finisce nella nostra rubrica Coverworld dedicato al mondo dei rifacimenti.

Prendi un successo planetario, lo butti in un garage polveroso pieno di chitarre, ci spari sopra un riff vischioso, una voce roca e un basso che ringhia, ed ecco la versione blues-rock bruciata di Makeba firmata No Money Kids.

No Money Kids trasforma Makeba (cover della cantautrice francese Jain) in un blues rock ruvido e magnetico



Il duo parigino mette le mani sull’inno solare di Jain (qui la versione originale) e lo trasforma in un trip da fine serata, quando i neon lampeggiano e i fantasmi ballano al rallentatore. Addio alle vibrazioni afro-pop gioiose, benvenuti in un bayou immaginario dove si fumano sigarette bagnate guardando la pioggia cadere sui cerchioni arrugginiti. Io, personalmente, non sono mai stato in un bayou, ma me lo immagino così.

Non è una parodia, non è una cover da karaoke: è una vera rilettura, fatta a modo loro. Si impossessano del brano, lo torcono, lo consumano e ne tirano fuori qualcosa di inedito. Makeba diventa qui un’incantazione grave, quasi minacciosa, un loop ossessivo dove la voce di Félix sostituisce la luce con velluto graffiato.

Non è solo una strizzata d’occhio. È un “ehi, e se la facessimo suonare come se fosse stata scritta per noi?”. Missione compiuta.

Lyrics :

Paroles

Ooh-ee, ooh

Ooh-ee, ooh

