I Nouvelle Vague alle prese con la new-wave

#Coverworld

È da un po’ di tempo che non navighiamo nel grande mondo delle cover, a cui si rifà la nostra rubrica #coverworld.

Ci torniamo per il gruppo-cover per eccellenza, che non ha nulla a che vedere con quelli che conoscete e che infestano i locali a suon di rifacimenti inutili, perché questa band rifà i brani con piglio assolutamente diverso e personale: i Nouvelle Vague.

La band francese era all’inizio un duo, ma il sodalizio tra Marc Collin e Olivier Libaux si è interrotto lo scorso 2021 con la prematura scomparsa di Libaux. Nonostante questo, Collin ha portato avanti il progetto e Should I Stay or Should I Go? (2024, Kwaidan) è il suo nuovo album, come sempre a nome Nouvelle Vague e alle prese con canzoni new-wave.

Si passa dalla atmosferica “People Are People” dei Depeche al reggae della titletrack (del resto anche i Clash erano maestri del genere…), dalla versione Broadway di “You Spin Me Round” all’acustica “Rebel Yell”. Insomma, complete rivisitazioni che danno nuove, piacevoli forme a canzoni già conosciute. Che poi fosse necessario, questo no ma è un ragionamento che vale forse per tutte le cover. Diciamo che nei Nouvelle Vague la dimensione della giocosità è evidente e tanto basta.

Questo è l’elenco delle canzoni originali:

What I Like Most About You is Your Girlfriend – Special (1984)

People Are People – Depeche Mode (1984)

You Spin Me Round – Dead Or Alive (1985)

Only You – Yazoo (1982)

She’s In Parties – Bauhaus (1983)

The Look Of Love – ABC (1982)

Shout – Tears For Fears (1984)

Should I Stay Or Should I Go? – Clash (1982)

Rebel Yell – Billy Idol (1983)

Breakfast – The Associates (1985)

Girls On Film – Duran Duran (1981)

Rapture – Blondie (!980)

This Charming Man – Smiths (1984)

(Paolo Bardelli)