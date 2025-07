Tutti a Rock in the Village 2025 a Pellegrino Parmense

Essere vicino alle iniziative sul territorio è un aspetto che ci ha sempre interessato, e noi caporedattori di Kalporz viviamo principalmente in Emilia-Romagna per cui questo è il nostro “territorio”, se ci è concesso.

Ecco che allora per Kalporz diventa importante confermare la partnership con un piccolo festival nell’appenino parmense: “Rock in the Village 2025” a Pellegrino Parmense (PR) si terrà quest’anno l’1 e 2 agosto, e con due nomi importanti. Come di consuetudine, nelle due giornate si alterneranno band e artisti locali ed emergenti e band già affermate a livello nazionale.

Si parte alle 21.00 di venerdì 1° agosto con l’alt-rock new wave dei fiorentini Auge, seguiti dalle rivisitazioni in chiave rock’n’roll dei fidentini The Stalkers; in chiusura, Le Endrigo. La band bresciana approfitta di questo tour estivo per presentare in anteprima le canzoni del nuovo album che uscirà a settembre.

Sempre in tema di novità, nella seconda serata di sabato 2 agosto, i Màdrega tornano a suonare nel loro paese di provenienza per presentare il disco in fase di realizzazione. A seguire, i Delta V. La band milanese, tra le protagoniste indiscusse del movimento musicale italiano degli anni ‘90, arriva nel nostro appennino con il tour nazionale che celebra i trent’anni di attività e porta sui palchi di tutta Italia le ultime composizioni a partire da “Nazisti dell’Illinois”, singolo pubblicato lo scorso aprile.

Nel parco delle feste saranno presenti stand con panini, hamburger e birra alla spina.

Il “Rock in the Village 2025” è realizzato grazie al contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Chiesi Group e Cold Point e rientra nel progetto di promozione territoriale dal Taro al ceno tra passaggi e paesaggi promosso dal Comune di Borgotaro insieme ai comuni di Albareto, Bedonia, Tornolo, Bardi, Bore e Pellegrino che ha ottenuto il contributo della regione Emilia Romagna e la cui realizzazione è stata affidata da Ascom Parma tramite la sua società STS CAT SRL.

Per informazioni e contatti: email esploraparma.aps@gmail.com, social media @rockinthevillage e @associazioneesplora.