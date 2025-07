Bill Callahan, un ritorno intimo e magnetico

Bill Callahan @ Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS), 13/07/2025, Festival Tener-a-mente

Dopo dieci anni di assenza, Bill Callahan è tornato in Italia per un concerto intimo e sorprendentemente potente. In scena da solo, accompagnato solo dalla sua chitarra elettrica e da un minimale set di percussioni, Callahan ha saputo creare un’atmosfera sospesa, capace di catturare ogni respiro del pubblico.

Poco comunicativo tra un brano e l’altro, l’artista ha lasciato che fosse la sua inconfondibile voce baritonale a parlare, trasformando la scaletta in un viaggio emotivo di rara intensità. Dopo l’apertura affidata al cantutore Jerry DeCicca, Callahan ha proposto brani come “Jim Cain”, “Eid Ma Clack Shaw”, “Cold-Blooded Old Times” e “Say Valley Maker”, mescolando il suono lo-fi degli esordi con la maturità artistica conquistata negli anni.

Foto di Davide Mombelli

Il concerto ha regalato anche alcune sorprese non previste, come le esecuzioni di “Let’s Move to the Country”, “Rock Bottom Riser” e la tradizionale “In the Pines”, commoventi tanto sono stati profondi. La scaletta ha spaziato tra momenti più introspettivi, come “River” e “Teenage Spaceship” e brani più incisivi come “Natural Information” e “Partition”, mostrando la capacità unica di Callahan di raccontare la fragilità e la grandezza dell’animo umano.

Dopo il successo del suo album YTI⅃AƎЯ e del recente disco dal vivo Resuscitate!, la serata ha confermato come Callahan si innesti perfettamente tra i migliori autori della musica americana contemporanea. La sua voce e i testi essenziali e mai banali hanno creato un’atmosfera carica e introspettiva. Per chi lo segue da anni, è stato come ritrovare un vecchio amico: cambiato, maturato, ma sempre autentico e capace di emozionare.