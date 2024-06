Recarga LatinX: 15 nuove canzoni da ascoltare

Shock è il più importante media digitale colombiano specializzato in musica e cultura pop. Per più di 25 anni ha seguito la musica locale in Colombia, dai suoni più alternativi al lato b del mainstream. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Shock le puoi trovare qui.

È arrivata la Recarga LatinX di questa settimana: 15 canzoni latinoamericane, appena sfornate, selezionate dal team editoriale di Shock. Ecco cosa ci è piaciuto di più nella settimana del 7 giugno.

Penyair, J Balvin, Aterciopelados, Bunbury, Alexis Play, Elsa y Elmar, Adriana Lucía, Diana Burco e altri artisti latini appaiono in questa selezione che alimenta la nostra playlist Recarga LatinX, settimana dopo settimana, con le canzoni consigliate dal team editoriale di Shock.

Vi ricordiamo di seguire la playlist Recarga LatinX su Spotify e di dirci su Instagram di Shock qual è stata la vostra canzone preferita, quale è mancata o quale pensate che sarà nella lista delle migliori del 2024.

Queste sono le 15 canzoni preferite della settimana secondo Shock ordinate casualmente. Alla fine della lista trovate il link diretto alla Recarga LatinX.