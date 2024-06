I Camera Obscura a Minneapolis, dolci e strazianti

Camera Obscura, la band scozzese, ritorna negli USA dopo una lunga pausa, dopo la perdita del loro amico di lunga data e tastierista Carey Lander, scomparso nel 2015 a causa di un cancro alle ossa.

È difficile credere che sia passato un decennio dall’ultima volta che abbiamo visto il gruppo nel luglio 2014: “Tracyanne Campbell era di buon umore. A quanto pare, non ci sono i “Pedal Pubs” in Scozia, come ha scherzato Campbell, “Sì, quella cosa non durerebbe due minuti a Glasgow!” Il set dei Camera Obscura era sostanzialmente lo stesso set che hanno suonato in tutto il paese. La metà delle canzoni erano tratte da Desire Lines e My Maudlin Career, entrambi album disponibili tramite 4AD Records.”

Con il lungo passare del tempo, sono felice di riportare che hanno suonato un mix di vecchi preferiti (come “Teenager”), successi (“Lloyd, I’m Ready to Be Heartbroken”), e la rara versione dal vivo di “Eighties Fan”. Ho visto il gruppo quattro volte e non hanno mai veramente suonato canzoni dal loro album di debutto… quindi è emozionante sentire la mia canzone preferita suonata dal vivo. La canzone è lenta, ma dolce e straziante quando senti Tracyanne cantare:

You say your life will be the death of you

Tell me, do you wash your hair in honeydew?

And long for all of them to fall in love with you

But they never do

Parlando di ciò, una delle cose migliori del gruppo è che Tracyanne ha una tale tristezza quando canta. Credi sempre a ciò che ha da dire e canta con il cuore.

Ascoltando le nuove canzoni dal loro ultimo album Look to the East, Look to the West, i Camera Obscura non hanno cambiato la loro formula collaudata di scrivere grandi testi con quel suono indiepop che amiamo tanto.

Speriamo che non ci voglia un altro decennio per far tornare la band.

Ad aprire lo spettacolo è stato il cantautore di Los Angeles Terry Price. Originario di Nashville (ha anche una canzone chiamata “When I Think Of Tennessee”), si è trasferito a Los Angeles e suona sotto il nome d’arte Photo Ops.

Photo Ops aveva già aperto per i Camera Obscura nel 2013, quindi ha una storia con la band. La cosa triste di questo tour attuale è che l’auto di Price è stata rubata quando hanno suonato a Montreal, Canada (tre giorni dopo l’inizio del tour!)

La sua vita e tutto il suo merchandise del tour erano nella sua auto, quindi praticamente non aveva nulla con sé. Suppongo che persino la sua chitarra fosse in prestito. I Camera Obscura sono stati così gentili da permettergli di finire il tour facendo spazio per lui nel loro tour bus.

Photo Ops