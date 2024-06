L’ÉTRANGLEUSE, “Ambiance Argile” (La Curieuse, 2024)

Essendosi formato musicalmente dal popolo ngoni con visite alla capitale del Mali e all’influente centro musicale Bamako, Maël Salètes continua ad intrecciare il suono del suo celebre istruttore di liuto africano Abdoulaye ‘Kandiafa’ Koné e le vibrazioni di Lobi Touré, Bassekou Kouyate e Ali Farka Touré nel partenariato L’ Étrangleuse con sede a Lione. Con la sua compagna vocale e arpista Mélanie Virot, l’Africa occidentale viaggia verso le immagini onirico-reali della Francia orientale al confine svizzero nel primo album del duo da prima della crisi Covid.

Mentre i contrattempi ostacolavano il loro progresso nell’isolamento del lockdown e con anni di ansia che stavano costruendo un futuro meno certo per le esibizioni dal vivo e le registrazioni, decisero che una rinascita era necessaria; un riavvio rivitalizzato del suono ibrido distintivo che avevano affinato ed esplorato. Già dopo il loro ultimo album, “Dans Le Lieu du Non-Où” del 2019, avevano aggiunto il batterista Léo Dumont, ma in attesa mentre la pandemia paralizzava il mondo, un quarto membro, il bassista Anne Godefert (che appare anche sotto il nome elettronico di Noon), completò il quartetto rinnovato nel 2022. Entrambi ampliano chiaramente il suono dal vivo (definito nelle note stampa per la maggior parte come “il suono di quattro musicisti che suonano dal vivo in una stanza”) ma espandono anche le possibilità e la direzione del viaggio. In questo contesto, in questo caso, ciò si traduce in suoni blues del deserto tuareg agili e tattili, fuzz rock di Bamako e riff che avrebbero potuto facilmente far parte dei contributi di Maël alla combattiva attivista e sirena della libertà del Somaliland, Sahra Halgan, mescolati con un suono rustico folk, psichedelico e post-punk.

Liricamente e vocalmente, che siano sussurrati o cantati o armonizzati in coro e parlati, il quartetto canalizza (in parte) i processi di scrittura e il realismo onirico di Toni Morrison e Russell Banks, e la poesia del progenitore modernista dadaista e socialista internazionale Srecko Kosovel – lasciando dietro di sé un’eredità incredibilmente influente nonostante sia morto all’età di 22 anni, il poeta rimane una delle icone più note della Slovenia e una delle figure letterarie del XX secolo.

La fantasia è trascritta su un paesaggio francese/svizzero nell’era di grande ansia e incertezza, mentre il contorto e lo scurito sono bilanciati con il pastorale e l’africano. A volte sembra un incrocio tra Ben Zabo, gli Incredible String Band e The Raincoats, e altre volte, come Hugo Race che attraversa l’arido outlier maliano con Peter Kernal, Crispy Ambulance e The Holydrug Couple. Il brano che dà il titolo evoca Faust, ma con Mike Mills dei R.E.M. nelle parti di armonia. Nel frattempo, il delizioso arpa di Mélanie, cadendo a tratti come fiocchi di neve bucolici, mi ha ricordato la collaborazione di Catrin Finch con Seckou Keita.

Con costanti cambiamenti ritmici e di movimento, l’intero album si sente piuttosto naturalistico: “organico” come dicono le note di PR. Nulla sembra forzato, artificiale, aumentato o forzato in alcun modo. Anche se più anziano di Merril Wubslin ed Ester Poly, sono quei gruppi che evocano dimensioni mitteleuropee che L’ Étrangleuse richiamano di più mentre si muovono, galoppano, si aggirano e navigano la terra sotto i loro piedi.

In un mondo onirico di loro reinvenzione, il quartetto appena formato amplia la mondanità e il carattere onirico per un album sperimentale dal tono sfocato sia fantastico che riconoscibile.

<a href=”https://letrangleuse.bandcamp.com/album/ambiance-argile-2″>Ambiance Argile by L&#39;étrangleuse</a>

