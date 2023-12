Un’interessante iniziativa natalizia firmata Sufjan Stevens

La casa discografica di Sufjan Stevens, la Asthmatic Kitty, ha annunciato ieri che pubblicherà all’interno di un unico, lungo video che mostra un «placido ceppo natalizio» ardente tutta la musica natalizia che negli anni ha pubblicato il cantautore, autore quest’anno di un grande album col quale è ritornato al classico e malinconico folk cui ci aveva abituati. Sufjan ha scritto e registrato oltre cento canzoni natalizie, pubblicate in due raccolte, Songs for Christmas (2006) e Silver & Gold (2012). I due dischi sommati sono costituiti da dieci volumi che vanno a costituire ben cinque ore totali di musica.

Il video, diretto da Brian Paccione, avrà la sua première oggi 1º dicembre su YouTube: trovate il link qui sotto. La Asthmatic Kitty aggiunge poi al suo comunicato il seguente invito: «Of course, a holiday celebration isn’t complete without sharing some gifts! Give us the gift of sharing your Sufjan holiday playlist, and we may feature our favorites on our socials! Send your Sufjan holiday playlist to us using this form». Cliccando su questo link si accede a una scheda attraverso la quale gli appassionati potranno condividere con la casa discografica ciò che il modulo richiede. Sufjan, che sta piano piano guarendo da una grave malattia, ha deciso di non lasciarci soli neppure durante il periodo natalizio, dopo averci già regalato Javelin meno di due mesi fa.