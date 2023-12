“The sound of Christmas”, il libro su 100 dischi a tema Natale

#Lineanota

È luogo comune che il disco natalizio sia, o quantomeno che fosse in passato, una scelta obbligata per un artista in crisi creativa che ha bisogno di tenere a bada i fan – e i discografici più pressanti – in una fase delicata della propria carriera.

Gabriele Marangoni nel suo nuovo libro “The sound of Christmas. In Natale nella popular music in 100 dischi fondamentali“ (su Arcana) cerca di smontare questo arcano, andando ad approfondire, con relative schede e soprattutto playlist linkabili con un QR code, 100 album a tema natalizio che meritino di avere “vita propria” al di là del 25 dicembre. Con, insomma, un certo afflato artistico.

Libro veloce e scorrevole, sorretto dalla scrittura pulita di Marangoni e agilmente consultabile passando da un periodo all’altro, ci può aiutare a creare delle playlist per i giorni di festa senza cadere nei soliti brani ma sfoggiando una cultura musical-natalizia di tutta invidia. Senza tralasciare alcun genere musicale e sorprendendosi di quanti artisti si sono approcciati alla materia.

Gabriele Marangoni nasce a Mantova nel 1986 e dal 2015 scrive di musica su Metal.it. Nel 2022 ha pubblicato per Arcana Rock Keyboard (R)evolution, una storia del rock raccontata dal punto di vista dei tastieristi.