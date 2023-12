Ladytron, “All Over By Xmas” è il loro improbabile ma bel pezzo natalizio

Il 2023 è stato un buon anno per i Ladytron: a gennaio hanno pubblicato la loro settima fatica “Time’s Arrow” – che è un più che discreto album di conferma – in estate qualche festival europeo e poi un tour negli States, che non è una cosa da tutti i giorni.

Oggi esce la loro canzone natalizia (e oggi non sarà la sola news in tema…), e già scritto così farebbe un po’ ridere perché il synth-pop oscuro della band sembrerebbe mal conciliarsi con lo spirito del Natale. E invece…

“All Over By Xmas“ è l’improbabile ma gustosissimo singolo natalizio dei Ladytron.

(Paolo Bardelli)