IBISCO, ecco le date del Clubtour di “Languore”

Il secondo album di IBISCO, “Languore”, è una boccata di aria fresca nella musica italiana. Come ci ha detto lui nell’intervista che gli abbiamo fatto, è una musica “scalata a una dimensione superiore”.

Fondamentale dunque vedere la resa live dell’album (pensato proprio per la dimensione del concerto), il che potrà essere fatto nelle date del CLUBTOUR di “LANGUORE“.

Eccole:

5.12.2023 – SANTERIA TOSCANA 31 – Milano

16.12.2023 – PASSATELLI IN BRONSON – Ravenna

5.01.2024 – LATTERIA MOLLOY – Brescia

27.01.2024 – OFFICINE MECA – Ferrara

2.02.2024 – MOOD SOCIAL CLUB – Rende (CS)

3.02.2024 – OFFICINA DEGLI ESORDI – Bari

16.02.2024 – OFF TOPIC – Torino

BIO (come da comunicato stampa):

Ibisco nasce a Bologna nel 1995.

Il suo disco d’esordio, NOWHERE EMILIA, esce il 14 gennaio del 2022 per V4V/Virgin Records e ci mostra un artista capace di rinnovare il cantautorato, dove l’intensità espressiva si mescola a sonorità dark wave, post punk e elettroniche.

Il debut album viene presentato live nelle principali città italiane. Successivamente pubblica il singolo Darkamore – prodotto da Cosmo – contenuto in DARKSIDE EMILIA, l’espansione del debut album arricchito da nuovi brani e remix (Populous, GOEDI) uscito il 27 maggio 2022 (V4V/Virgin Records).

LANGUORE è il suo ultimo disco, uscito il 20 ottobre per V4V/Virgin Records/Universal Music Italia.

