L’agenda dei Live della settimana (#33, 2023)

Martedì 15 Agosto – AMYL AND THE SNIFFERS, Parco della Musica, Padova

Dopo il successo dell’unica data italiana nell’estate 2022 per Acieloaperto il quintetto punk di Melbourne guidato da Amy Taylor ritorna per un live esclusivo al Parco della Musica di Padova. L’ultimo album ”Comfort to Me”, uscito nel Settembre del 2021 per Rough Trade, fissa il cambio di marcia e li consacra solidi e unici nel loro genere, con la conferma di spettacoli energici ed esplosivi. Un evento di Comcerto. Biglietti a questo link

.

Venerdì 18 Agosto – ASIAN DUB FOUNDATION, Gatto Nero, Brescia

Otto anni dopo il loro primo, esplosivo live del 2015, tornano sul palco del Gatto Nero di via Serenissima gli Asian Dub Foundation da Londra! Nel settembre 2020 è uscito il loro nono e per ora ultimo lavoro, “Access Denied”; un disco che ospita l’attivista Greta Thunberg, il collettivo electro-shamstep palestinese 47 Soul, la rapper cilena Ana Tijoux e il comico antirazzista britannico Stewart Lee. I pezzi di “Access Denied”, assieme a quelli di tutta una carriera arrivata a spegnere trenta candeline, saranno al centro del concerto di venerdì 18 agosto alla Festa di Radio Onda d’Urto. Sottoscrizione per la Radio in loco da 5 euro a partire dalle ore 20; nella stessa settimana ospiti tra gli altri anche Sepultura, Noyz Narcos, Africa Unite, tutte le info visionando questo link.

Venerdì 18 Agosto – MONDO GENERATOR, Hana-Bi, Marina di Ravenna

I Mondo Generator nascono nel 1997 per volere del bassista (e poi cantante) Nick Oliveri, dopo la sua militanza nei Kyuss e, successivamente, nei Queens Of The Stone Age. Oliveri dà così vita ad un suono legato alle sue band di origine, aggiungendo molti elementi punk-hardcore. Dopo un devastante live al Bronson inciso anche su disco, in questa occasione si presentano sotto la tettoia al mare con una nuova line-up rinnovata (Nick Oliveri con Mike Pygmie alle chitarre e Michael Amster alla batteria) e un album, “We Stand Against You”, in arrivo il 13 Ottobre prossimo per Heavy Psych Sounds. Ingresso gratuito.

Venerdì 18 Agosto – GIORGIO POI, Little Farm Festival, Putignano (Ba)

Giorgio Poi è cresciuto a Roma, ma la sua musica vive in tutto il mondo. Questo eccezionale cantautore, musicista e performer ha suonato con i più grandi: dai Phoenix ai Tame Impala. Dopo aver girato il mondo con il suo collettivo londinese Vadoinmessico, Giorgio ha deciso nel 2017 di tornare in Italia per scrivere e cantare nella sua lingua madre; il suo primo album “Fa Niente” è un successo di critica e di pubblico. Nel 2019 pubblica il secondo album “Smog” e compone la colonna sonora della serie televisiva Summertime (Netflix). Il suo ultimo singolo, intitolato Ossesso, è stato pubblicato il 1 giugno 2022. Il concerto rientra in un mini tour esclusivo che toccherà anche le città di Parigi, Palermo e Malta. Biglietti a questo link.

Domenica 20 Agosto – VIAGRA BOYS, Beky Bay, Bellaria-Igea Marina (RN)

I Viagra Boys approdano in Italia per una data unica domenica 20 agosto al Rock Beach Festival, presso il Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN). Gli svedesi porteranno sul palco romagnolo i loro pezzi più celebri insieme a quelli di “Cave World“, album uscito lo scorso luglio e di cui scriviamo in recensione “una musica totale in cui il post-punk arty guidato dal sax angolare confluisce nell’hip-hop, avantgarde, blues e techno per un prodotto tanto futurista quanto impegnato, come se avessero trasmesso un “Odelay” di Beck o un “XTRMNTR” dei Primal Scream dagli anni novanta a oggi”. Prima di loro, gli show del cantautore e rapper Vipra e di Sillyelly, nuova regina dell’hyperpop italiano. Biglietti in vendita su Dice.