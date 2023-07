Giancane suona e Zerocalcare disegna. I due sono tornati insieme sui palchi facendo tappa per acieloaperto alla Rocca Malatestiana di Cesena, dopo la collaborazione per le musiche della serie del fumettista italiano, “Questo mondo non mi renderĂ cattivo”. Il cantautore romano ha pubblicato il 9 giugno “Tutto male” su Woodworm e Universal Music Italia. In apertura Miglio e Santini.

Acieloaperto, di cui siamo media partner, prosegue tra luglio e agosto.