L’agenda dei Live della settimana (#24, 2023)

Ricordiamo anche l’appuntamento romano dei Pet Shop Boys e gli Incubus all’Alcatraz di Milano.

Lunedì 12 Giugno – ANGEL OLSEN, Giardino della Triennale, Milano

“Big Time”, sesto album della carriera di Angel Olsen, nasce dalle due stelle gemelle del dolore e dell’amore, trasmettendo un bellissimo senso di sicurezza, il suono consapevole di un’artista finalmente a proprio agio con sé stessa. Ed è all’interno di quella saggezza che è arrivata la presa di coscienza che non esiste un traguardo o un punto finale statico nella vita mentre la stai vivendo, e il nuovo EP “Forever Means” nasce con l’intento di raccogliere alcune canzoni dalle sessions di “Big Time” accomunate da questo tema. Cambiamento come parte dell’amore stesso, che ha sempre qualcosa a che fare con l’atto di cercare costantemente te stesso nelle cose, senza mai avere la pretesa che si abbia finito di imparare o esplorare. Prevendite a questo link.

Forever Means by Angel Olsen

Mercoledì 14 Giugno – KEVIN MORBY, Castello Estense, Ferrara

Intriso di romanticismo, malinconia, ricordi e interrogativi esistenziali, “This is a Photograph”, pubblicato lo scorso 13 maggio 2022 su Dead Oceans, è il settimo album di Kevin Morby. Un nuovo tassello che si aggiunge a quella mappa agrodolce e autenticamente statunitense che il musicista ex membro dei Wood The Babies, ha tracciato e continua a tracciare dal 2013 lungo il suo significativo percorso da solista. Da poche settimane però è uscita una sorta di appendice, o meglio continuum. “If This Is A Photograph is a house that you have been living inside of,” ha dichiarato Morby, “then More Photographs is, perhaps, the same home just experienced differently. As if you, its inhabitant, have taken a tab of something psychedelic and now, suddenly, you’ve replaced your eyeglasses with kaleidoscopes“. Grande curiosità quindi anche per i nuovi brani! Tickets disponibili su Dice, il giorno precedente l’artista è atteso al Giardino della Triennale di Milano.

More Photographs (A Continuum) by Kevin Morby

Mercoledì 14 Giugno – THE CHATS, Legend Club, Milano

The Chats sono pronti a incendiare Milano: il gruppo punk rock australiano della Sunshine Coast, formatosi nel 2016 con all’attivo due album e numerosi awards. Unica data italiana per la band nella formazione attuale con Josh Hardy alla chitarra, il batterista Matt Boggis e voce e basso con Eamon Sandwith. In apertura del concerto si esibiranno i Guantanamo Baywatch. Biglietti qui.

Mercoledì 14 Giugno – TINARIWEN, Anfiteatro delle Cascine, Firenze

Diverse migliaia di miglia di oceano possono dividere gli azzurri cieli del deserto dei Tinariwen e l’autentica musica country dell’America rurale, ma i legami restano tanto palpabili quanto romantici. Per “Amatssou”, il loro nono album in studio, la formazione ha iniziato ad esplorare queste connessioni utilizzando banjo, violini e pedal steel, e mescolandoli perfettamente con il marchio di fabbrica Tuareg. Linee di chitarra serpeggianti e groove ipnotici. Il piano iniziale questa volta era quello di volare verso gli Stati Uniti d’America per registrare con musicisti country locali e col Grammy-winner e produttore Daniel Lanois. I Membri fondatori Ibrahim Ag Alhabib, Touhami Ag Alhassane e Abdallah Ag Alhousseyni più il bassista Eyadou Ag Leche, il percussionista Said Ag Ayad e il chitarrista Elaga Ag Hamid erano già pronti a intraprendere il viaggio salvo poi dover rinunciare causa pandemia. I programmi furono così frettolosamente ridisegnati e Lanois accompagnato da un gruppo selezionato di musicisti country americani ha intrapreso il percorso inverso per l’Africa per lavorare con la band nel suo naturale contesto. Biglietti a questo link

.

Sabato 17 Giugno – WHITEMARY, Golena Del Rubicone, Savignano Sul Rubicone (FC)

Protagonista della festa dell’amore di Cosmo, Whitemary (ore 21.30) verrà in Romagna per presentare il suo album d’esordio. Si intitola “Radio Whitemary”, è uscito il 10 giugno 2022 su 42 Records ed è un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Un disco travolgente e carico di energia, impossibile da ascoltare rimanendo fermi. 14 brani tutti scritti, prodotti, suonati e cantati da Whitemary. In apertura Savignano Mixtape (ore 20.45): ovvero quando un perito informatico, uno studente di lettere e un barista entrano in uno studio di registrazione. Ingresso gratuito, un evento di Retropop per Acieloaperto.

Domenica 18 Giugno – NATION OF LANGUAGE, Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore (LU)

Scatta nel weekend la nuova edizione de La Prima Estate, e gli artisti in programma nei primi tre giorni sono davvero imperdibili: da Nas atteso il venerdì, passando per Kings Of Convenience e Bon Iver il sabato si chiude con il live gratuito di Dardust, Elasi e soprattutto i Nation Of Language, band USA tra wave, pop e elettronica a cui il nostro Bardelli ha dedicato una efficace presentazione in vista del nuovo album “Strange Disciple” in uscita a settembre via PIAS.

Domenica 18 Giugno – GIUDA, Spiaggia Libera Sottomonte, Gabicce Mare (PU)

SOTTOMONTE FEST 2023! Dalle 18.00 Live sulla spiaggia libera di Gabicce Mare: GIUDA (Anthemic ’70s glam pop /early UK punk); THE DEVILS (Rock n’ roll, garage punk, all wrapped in lace and leather); THE BARBACANS (Powerful Garage sounds, 60s riffs, Fuzz and Farfisa) and TV LIED (Guitar driven rock bonanza). Dalle ore 22.00 Gerbo e Olli djset. Con il contributo del Comune di Gabicce Mare e Black Market Tattoo Cattolica, Acqua Salata, Black Marmalade Records, ingresso gratuito con tessera 2023 dell’associazione Orbita.