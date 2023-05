Un nuovo album dei Blur a luglio

Il nono album in studio dei Blur sta per arrivare. A otto anni di distanza dal ritorno che fu The Magic Whip, che uscì ben dodici anni dopo il precedente lavoro del gruppo, la band di Damon Albarn e soci, che solo qualche mese fa aveva annunciato un tour mondiale, riparte da The Ballad of Darren, che uscirà per la Parlophone il 21 luglio, proprio il giorno che precede l’esibizione italiana del gruppo prevista al Lucca Summer Festival.

Nell’effettuare questo annuncio, il quartetto formato da Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree ha anche condiviso il primo singolo tratto dal nuovo disco, “The Narcissist”, e proprio oggi il gruppo darà il via a una piccola serie di concerti in UK partendo proprio da Colchester, luogo d’origine della band. In estate la band sarà anche al Primavera Sound Festival e, come detto, al Lucca Summer Festival.