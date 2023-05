Dry Cleaning: “Con la 4AD non siamo più dopolavoristi”

Dopo alcuni brevi anni di attività a Londra, il quartetto post-punk Dry Cleaning ha attirato l’attenzione di un pubblico globale durante la pandemia, con il singolo “Scratchcard Lanyard” nel 2020 e l’album “New Long Leg” nel 2021 – prima di firmare con la mitica 4AD, la band aveva già pubblicato gli EP “Sweet Princess” (2018) e “Boundary Road Snacks and Drinks” (2019) – tutti disponibili su Bandcamp. Con in mano un contratto con una delle etichette simbolo della scena indipendente, il quartetto è andato a registrare con produttori come John Parish (collaboratore di PJ Harvey) e a incidere ai Rockfield Studios (il luogo dove i Queen iniziarono a lavorare a “Bohemian Rhapsody” e che ha ospitato ancora oggi band come Motorhead, Stone Roses e Oasis). Segue poi l’album “Stumpwork” (2022) e un EP appena sfornato, “Swampy” (2023). In viaggio poche ore prima del loro concerto in Cile, il chitarrista Tom Dowse e il bassista Lewis Maynard hanno parlato brevemente con Scream & Yell delle loro origini, di come ci si sente a scrivere per una vocalist unica come Florence Shaw, di come sono andati i due anni di tour mondiale, della gioia di essere in 4AD, della socialità del cibo e del perché il pianificare una carriera di successo non avrebbe funzionato.

Ho visto che ieri (16 maggio) avete suonato a Buenos Aires e oggi (17) siete a Santiago. Come vi ha trattato il Sud America?

Tom: L’ospitalità è stata incredibile. Ci siamo fatti degli ottimi amici qui, e anche lo spettacolo è stato fantastico. L’energia era davvero buona e il suono era davvero forte.

Cosa possiamo aspettarci dal concerto di venerdì prossimo a San Paolo? Più materiale dalle ultime uscite o ci saranno anche canzoni da “New Long Leg” e qualche brano più vecchio?

Lewis: Ogni volta che suoniamo per la prima volta in un Paese cerchiamo di distribuire la scaletta su tutti gli album e gli EP. Soprattutto in un festival, perché si tratta di suonare per persone che non vi hanno mai visto dal vivo prima, o che non vi conoscono nemmeno. E abbiamo alcuni fan che ci seguono fin dai primi EP, quindi sarà bello suonare un po’ di tutto.

Tom: È diverso da uno show nel Regno Unito, dove la gente ci ha già visto molte volte. Lì di solito ci concentriamo sul nuovo materiale, ma suonando qui per la prima volta suoneremo alcune canzoni più vecchie.

Avete intenzione di rimanere in Brasile per qualche altro giorno e vedere altri spettacoli del festival? Oppure vi godrete il viaggio in qualche altro modo?

Tom: Dovremo tornare questo fine settimana. Il compleanno di Lewis è il 20, quindi vuole passare la giornata a casa.

Lewis: Tornerò presto. Penso che gli altri ragazzi avranno un giorno e mezzo per conoscere un po’ di più il Brasile.

Il cibo è uno dei temi dei vostri testi e di alcune interviste che avete rilasciato nel corso degli anni… L’argomento piace a tutti i membri della band?

Tom: Non direi che siamo dei buongustai, ma socializziamo sempre intorno al cibo. Il gruppo ha iniziato così: uscivamo, mangiavamo un boccone, suonavamo un po’ di musica, giocavamo al computer… E questo è continuato fino a oggi.

La copertina dell’album “New Long Leg” dei Dry Cleaning

Avete iniziato a suonare insieme 5 anni fa, e praticamente metà di questo periodo è stato caratterizzato da un’emergenza sanitaria globale. Come ha influenzato la band, sia per quanto riguarda il materiale prodotto durante gli anni della pandemia, sia per quanto riguarda la ripresa dei concerti?

Tom: Non credo che abbia influenzato direttamente o consapevolmente la scrittura delle canzoni. Ma la pandemia ci ha dato molto tempo, perché eravamo a casa a suonare. Così, quando abbiamo potuto riunirci di nuovo in una stanza, le cose sono fluite. Una band come la nostra, dopo aver pubblicato il primo disco, di solito non ha molto tempo per fare il secondo. Ma alla fine siamo riusciti ad avere quel tempo per comporre e raggiungere il suono che volevamo. E da allora siamo stati in tour quasi ininterrottamente per due anni.

E come è stato questo ritorno “on the road”?

Lewis: Abbiamo fatto qualche concerto prima della pandemia, ma non siamo mai stati in tour come adesso. E non abbiamo mai fatto parte di band che girano il mondo come adesso. E non abbiamo mai avuto un’etichetta come la 4AD. E non abbiamo mai registrato con un produttore come John Parish né siamo mai andati ai Rockfield Studios. È tutto nuovo per noi.

Ho guardato alcuni dei vostri spettacoli su internet e sono rimasto colpito da come abbiate tanta energia sul palco. Le canzoni sembrano ricevere una spinta di elettricità rispetto alle versioni in studio. Avete qualche preparazione speciale prima di salire sul palco?

Tom: La cosa principale è non mangiare troppo, perché questo ti rallenta un po’. E anche non bere troppo, perché questo ti fa accelerare [ride]. Sul serio, però, l’unica cosa che facciamo è stare insieme nel backstage e cercare di passare una bella serata. Prima di registrare le nostre canzoni, le suoniamo dal vivo alcune volte. Ma quando le registriamo, cerchiamo di registrarle in modo diverso da come suonano sul palco. Il modo in cui le suoniamo dal vivo è il modo in cui vogliamo che suonino nei concerti, il che è diverso dallo studio.

Nonostante siate una band giovane, avete già suonato in molti Paesi e, come avete detto, avete registrato con John Parish e fate parte dell’etichetta 4AD. Pianificate le vostre carriere o lasciate che le cose accadano naturalmente?

Tom: Penso che sarebbe impossibile pianificare una cosa del genere e avere successo. Abbiamo iniziato la band in modo casuale tra me, Nick (Buxton, batterista) e Lewis. Poi abbiamo pensato di fare un passo avanti e di avere un cantante. È stato allora che abbiamo invitato Flo. E ci siamo divertiti a fare quello che stavamo facendo. Abbiamo impiegato un anno per registrare il primo EP. Non avevamo grandi ambizioni.

Lewis: E anche quando è arrivata la 4AD, siamo rimasti sorpresi e abbiamo discusso seriamente tra di noi se volevamo firmare il contratto e intraprendere una carriera musicale, perché eravamo contenti di come stavano andando le cose.

Tom: Avevamo tutti un altro lavoro. Credo che ci sia un’idea sbagliata che molte persone hanno, ovvero credere che se hai una band, vuoi farne la tua carriera professionale. Non è sempre così. A volte capita che si presenti un’opportunità e la si colga.

Nelle altre band che avete avuto prima di Dry Cleaning, immagino che vi siate affidati a vocalist che avevano uno stile più tradizionale, più cantato che parlato, come è lo stile di Florence. Quanto è diverso scrivere per una cantante come lei, che ha un modo di cantare unico?

Tom: Penso che il modo in cui suoniamo sia diverso perché lascia più spazio a tutti. Questa è la differenza principale per me. Cerchiamo di suonare intorno al ritmo di Flo. Anche nelle prime fasi di scrittura delle canzoni, cerchiamo di scriverle insieme. Le registriamo sui nostri telefoni, poi le riascoltiamo e scegliamo i momenti preferiti delle nostre jam.

“New Long Leg” è stato molto commentato e lodato, comparendo in decine di liste dei migliori album dell’anno nel 2021, compresa quella del nostro sito qui in Brasile. Dalle risposte che avete dato finora, non vi aspettavate tutta questa attenzione. Come avete affrontato questo successo?

Tom: Siamo stati molto sorpresi. Abbiamo registrato durante il blocco per il covid, quindi siamo stati sollevati dal fatto che il disco sia uscito. Eravamo semplicemente felici.

Lewis: Anche la casa discografica è rimasta sorpresa. Due settimane prima dell’uscita del disco, ci avevano detto che avrebbe potuto entrare nella top 20 inglese. Una settimana prima ci dissero che avrebbe potuto entrare nella top 10. La settimana in cui è uscito, hanno detto top five. Quindi, in realtà, siamo rimasti molto sorpresi dall’andamento dell’album.

Copertina di “Stumpwork” dei Dry Cleaning



La copertina di “Stumpwork” ha suscitato polemiche… Come è stata realizzata?

Tom: È stata realizzata da un duo di designer chiamato Rottingdean Bazaar. Avevano già realizzato il video di “Scratchcard Lanyard”. In pratica abbiamo inviato loro il nuovo album e sono tornati con questa copertina. Non abbiamo interferito con nulla, anzi, se abbiamo interferito è stato per chiedere loro di farla sembrare ancora più simile a un pelo pubico. Quando noi quattro abbiamo visto la copertina ci è piaciuta subito. Ma il merito è loro.

(Leonardo Tissot)

