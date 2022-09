Torna Indi(e)pendenze: il primo ospite sarà Paolo Bardelli

Neu Radio è pronta alla ripartenza, e con essa Indi(e)pendenze, il programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su www.neuradio.it ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.

Nella trasmissione dedicata alle nostre pagine di sabato 24 Settembre sarà ospite il caporedattore Paolo Bardelli per ascoltare insieme a lui dischi e artisti usciti nel cuore di un’estate appena giunta al termine. Da non perdere! Ecco un piccolo spoiler: chi avrà scelto questa band?