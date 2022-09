L’agenda dei Live della settimana (#38, 2022)

Settimana carica di nomi stranieri e varietà musicale tra cumbia, techno e psichedelia al femminile.

Lunedì 19 Settembre – SHILPA RAY, Freakout Club, Bologna

Americana ma di origini indiane, Shilpa Ray, dopo aver militato in varie band, apre i tour di Nick Cave diventando una sua vera e propria pupilla. Paragonata a voci del rock come Patti Smith, PJ Harvey e Nico, Shilpa Ray si muove nella sua contaminazione tra il blues e un punk metropolitano di grande seduzione, con il tocco ibrido dell’harmonium indiano che spesso contraddistingue i suoi show. Le sue canzoni sono storie di perdizione con la voce di Shilpa che fluttua tra la pace e l’inquietudine. Una tra le “scoperte” del nostro Enrico Stradi, presenterà il nuovo disco “Portrait Of A Lady”, fuori per Northern Spy Records. Ingresso 10 Euro con AICS

Mercoledì 21 Settembre – 070 SHAKE, Santeria Toscana 31, Milano

Una delle promesse della musica urban americana arriva in Italia per la prima volta live. 070 Shake presenterà al pubblico italiano i brani del suo nuovo album “You Can’t Kill Me”, un disco che spazia tra vari generi: dal soul alla trap fino ad arrivare all’indie e all’alternative pop. “Un album che muovendo da un amore finito, da cui l’autrice cerca di distanziarsi, riflette, come il precedente, sulle tormentate relazioni che si intrecciano nella vita, provando a giungere a risposte in parte differenti rispetto a quelle offerte in “Modus Vivendi”. Biglietti su Ticketone, Ticketmaster e Dice

Mercoledì 21 Settembre – ANOMALIE, Alcazar Live, Roma

Anomalie, pseudonimo di Nicolas Dupuis, è un producer e musicista da Montreal, da sempre fonte di ispirazione per l’artista. Ha all’attivo quattro album: “Métropole” (2017), “Métropole Part II” (2018), “Bend The Rules” (2021) e l’ultimo progetto dal titolo “Galerie”, uscito il 29 aprile del 2022. Il nuovo album si ispira a “Shape of Jazz to Come” del 1959 di Ornette Coleman, opera che ridefinisce le tradizionali nozioni della struttura armonica e che ha aperto le porte al futuro della progressive music: Anomalie continua oggi la rivoluzione con un progetto di produzione elettronica, progressive jazz e ritmi hip-hop. Il suo tour toccherà anche la Santeria Toscana 31 di Milano (20 Settembre) e il Locomotiv di Bologna (22 Settembre), biglietti disponibili su Dice.

Mercoledì 21 Settembre – MATT ELLIOTT, Blah Blah, Torino

Nella sua carriera solista l’ex-leader dei bristoliani Third Eye Foundation si è indirizzato verso atmosfere che, partendo da uno sghembo cantautorato post-rock, si sono fatte sempre più rarefatte, oscure e intimiste. In apertura il duo di Łukasz Mrozinski con Eros Giuggia suoneranno MERÇE, pubblicato il 06 maggio 2022 su tutte le piattaforme digitali, in collaborazione con I Dischi del Minollo. Si tratta della quarta produzione solista di Mrozinski, per l’occasione in versione semiacustica con il sax di Eros Giugga. 10 Euro alla cassa. Venerdì 23 Settembre Matt Elliott si esibirà al Circolo Arci Progresso di Firenze.

Giovedì 22 Settembre – MERIDIAN BROTHERS, Circolo Dong, Macerata

I colombiani Meridian Brothers, formatisi a Bogotà nel 1998 partendo dalla tradizione colombiana e dal genio di Eblis Alvarez, hanno aperto molteplici parentesi sulle infinite possibilità di espansione della cumbia, mescolando sapientemente folk, psichedelia pura e ritmi caraibici. Negli anni, dopo numerosi dischi su Discrepant, Soundway, Staubgold, Names You Can Trust e Bongo Joe, si sono guadagnati la reputazione di gruppo cult in America Latina e non solo. Il loro ultimo disco, “Meridian Brothers & El Grupo Renacimiento”, è uscito lo scorso 5 Agosto per la Ansonia Records, supervisionato dallo stesso Alvarez. Biglietti qua, in concerto anche a Milano e Padova.

Venerdì 23 Settembre – TESS PARKS, Covo Club, Bologna

L’artista di base a Londra Tess Parks, nata a Toronto, è tornata con “And Those Who Were Seen Dancing” il 20 maggio 2022 tramite Fuzz Club Records e Hand Drawn Dracula in Canada. Dopo anni di tournée internazionali e le collaborazioni con Anton Newcombe dei Brian Jonestown Massacre, il nuovo album è il primo solista di Parks dai tempi di ‘Blood Hot’, pubblicato nel 2013 dall’etichetta 359 Music di Alan McGee. “Nella mia mente, questo album è come una campana“, dice Tess: “Queste canzoni sono state realizzate nel tempo tra Londra, Toronto e Los Angeles tra amici e familiari. La registrazione e il completamento finale di questo album hanno richiesto più di due anni e wow, la lezione che ho imparato è che le parole sono incantesimi. Se non lo sapevo prima, ora lo so per certo. Voglio solo mettere del bene nell’universo”. Una crescente disillusione per lo stato del mondo, unita a un infortunio che ha impedito a Parks di suonare la chitarra e il piano per mesi, ha fatto sì che l’album fosse quasi accantonato per sempre. Ricorda: “Ho smesso di ascoltare musica per circa un anno e mi sono dedicata invece alla pittura. Ho davvero dovuto convincermi ancora una volta che è importante condividere tutto ciò che di buono possiamo e avere la fiducia in noi stessi per sapere che le nostre luci possono risplendere attraverso le altre persone e per le altre persone. Il pensiero che qualcuno non condivida la propria arte o sia timido mi sembra una vera tragedia. Anche se magari non è perfetto, stai comunque catturando un momento”. “And those Who Were Seen Dancing” è un album pieno di tali momenti, persone e luoghi. In apertura: Liverpool Alligator Park, duo garage-punk nato in provincia di Treviso nel 2018. Brani rock’n’roll veloci, catchy e dritti al punto sia concettualmente che musicalmente. Biglietto alla porta: 10€ (+ 5€ tessera Hovoc 22/23). Prevendite disponibili on-line su Dice.

Sabato 24 Settembre – GIANT SWAN + FIRST ORDER APPROXIMATION, Golena San Massimo, Padova

A chiusura della ventesima edizione del Je T’Aime Summer Student Festival di Padova (con Dengue Dengue Dengue e Meridian Brothers, tra i tanti nomi in cartellone) una doppietta di nomi industrial techno usciti di recente e di grande qualità. La giornata è così scalettata: 18:00 — Summer Sunset: conferenze, teatro, stand up comedy e molto altro; 18:30 — zona relax lungo il Piovego: aperitivo, spritz e cicchetti; 21:30 — inizio dei live sul palco principale. Ingresso gratuito!