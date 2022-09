I Big Thief a Milano nell’aprile 2023

A tre anni dall’uscita di “U.F.O.F” e “Two Hands”, pubblicati entrambi via 4AD Records, i Big Thief fanno ritorno in Italia con il nuovo “Dragon New Warm Mountain I Believe In You“, pubblicato a febbraio 2022 su 4AD (noi di Kalporz, e in particolare il nostro Samuele Conficoni, li abbiamo però visti in concerto questa estate a Parigi, qui il link al live report).

DOMENICA 23 APRILE 2023

MILANO – ALCATRAZ

www.alcatrazmilano.it

Via Valtellina, 25, 20159 MI

Biglietto: 25,00 € + d.p.

Prevendite su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 16 settembre