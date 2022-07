3 A.M. Again, jangle-folk per l’estate targato Subjangle

La Subjangle è un’etichetta indie-pop con base a Pretoria in Sud Africa e fondata da James Shoesmith, Dan Sweeney, Julie Fowler, Beth Dobson e Darrin Lee che ne è anche head officer. Risultato dell’attività di janglepophub, comprende un rooster davvero interessante e variegato, che va dai californiani Umbrella Puzzles allo scozzese Kevin Robertson senza dimenticare gli italianissimi Smile e Grand Drifter. Minimo comune denominatore: pop chitarristico di qualità.

Michael Telles da Gloucester, Massachussets è ormai un veterano di Subjangle avendo già registrato materiale con lo pseudonimo di Night Heron nella formula tra rumore e melodia di Yo La Tengo e Teenage Fanclub. 3 A.M. Again è il suo nuovo progetto in cui imbraccia la chitarra acustica guardando il santino di Crosby Stills & Nash – o Fleet Foxes per restare più attuali – come nella raccolta uscita nel giugno scorso dal titolo “Let Me Take A Picture” con i due EP “How The Leaves Lie” (Agosto 2021) e “Look Back And It’s Gone” (Gennaio 2022) e gli ultimi brani inediti dell’artista: se in “Just Like We Do” le vibrazioni sono quelle del movimento C86 e gli Orange Juice periodo Postcard, “You Made It Up To Me” torna ancora più indietro ai brani più romantici dei Beach Boys.

Jodie Lowther correda il tutto con grafiche stupende: da non perdere.