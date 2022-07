L’agenda dei Live della settimana (#27, 2022)

Detto di Arti Vive, è una settimana infinita la “prima” di Luglio: Nick Cave And The Bad Seeds, Liam Gallagher, i tour di Chemical Brothers e The Tallest Man On Earth. Andy Bell dei Ride con il suo Space Station al Covo Summer di Bologna (8 Luglio) e ai Bagni Elsa di Fano (9 Luglio). E come se non bastasse, Iggy Pop suona martedì 5 a Mantova…accompagnato da un’orchestra!

Lunedì 4 Luglio – NICK CAVE AND THE BAD SEEDS, Arena, Verona

Protagonisti di uno dei più intensi e emozionanti concerti del pianeta, Nick Cave & The Bad Seeds tornano in Europa nel 2022 per i loro primi show in 4 anni. Nella magica atmosfera dell’Anfiteatro Romano di Verona Nick Cave riabbraccerà il pubblico Italiano con cui ha da sempre un feeling speciale, accompagnato dagli storici Bad Seeds. Formatasi nel 1982 dopo la separazione dei Birthday Party, la band conta ad oggi 17 album, da “From Her To Eternity” del 1984 all’ultimo “Ghosteen”. Tra i più acclamati artisti in circolazione, Nick Cave & The Bad Sees hanno venduto più di 5 milioni di album in tutto il mondo. Biglietti in vendita su Ticketone e Ticketmaster

Martedì 5 Luglio – CARMEN CONSOLI, Flowers Festival, Collegno (TO)

L’abbiamo vista in teatro, affascinare il pubblico con uno spettacolo potente e suggestivo, in una tournée che è stata un successo. Carmen Consoli torna in tour con una serie di attesissimi appuntamenti. Sarà quindi un meraviglioso viaggio per l’Italia quello che in estate la porterà tra i più grandi Festival estivi e le più affascinanti location della penisola. La formazione principale sarà quella full band di Volevo fare la rockstar TOUR, con sette musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso,Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte), e in alcune occasioni particolari, legate all’atmosfera e alle suggestioni del luogo, Carmen si esibirà in Acustico con il violino di Adriano Murania e le chitarre di Massimo Roccaforte, mentre in Femme fatale si presenterà in un duo femminile, chitarra e batteria, con Marina Rei. In apertura al concerto Casadilego, biglietti su Ticketone Carmen Consoli sarà di scena anche per il Ravenna Festival mercoledì 6 Luglio e in Piazza Duomo a Messina venerdì 8 Luglio.

Martedì 5 Luglio – THE TALLEST MAN ON EARTH, Rocca Medievale, Castiglione Del Lago (PG)

Apertura porte h. 20:00 – Inizio spettacolo h. 21:30. Grazie alla collaborazione fra GEC Gruppo Effetti Collaterali e Comune di Castiglione del Lago, al progetto Lars Rock Fest per la prima volta si aggiunge una serata in anteprima, in Umbria, che porterà uno dei migliori cantautori folk degli ultimi anni nella cornice mozzafiato della Rocca Medievale. Dopo oltre tre anni dall’ultimo tour soldout Kristian Mattson, in arte The Tallest Man On Earth, torna finalmente in Italia per presentare il suo ultimo, splendido album “I Love You, It’s A Fever Dream”, un album intimo e acustico e che ci riporta agli albori musicali del cantautore svedese. Biglietti a 30 Euro più prevendita. Le altre date della settimana sono Ancona per il Festival Spilla, Mole Vanvitelliana mercoledì 6 Luglio e Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale venerdì 8 Luglio. Info su www.comcerto.it

Mercoledì 6 Luglio – LIAM GALLAGHER + KASABIAN, Piazza Napoleone, Lucca

Liam Gallagher recupererà il prossimo 6 Luglio il concerto già programmato nelle edizioni 2020 e 2021 e poi rinviato causa della crisi pandemica. Ma c’è di più: sul palco di Piazza Napoleone saliranno anche i Kasabian, già headliner di Festival prestigiosi come Glastonbury e Reading & Leeds. Due concerti in una sola serata, un’occasione unica di ascoltare dal vivo due esponenti di spicco della scena rock britannica. Liam Gallagher arriverà a Lucca con il nuovo disco “C’mon You Know” e un mese dopo i due attesissimi show a Knebworth Park anche in quell’occasione supportato dai Kasabian: per la band di Leicester sarà anche l’occasione di presentare il nuovo album anticipato nei mesi scorsi dal singolo “Alygatyr”. Tribuna Numerata € 100,00 + prev. Pit Area Posto in Piedi € 60,00 + prev.Posto in Piedi € 43,00 + prev.

Mercoledì 6 Luglio – GOD IS AN ASTRONAUT, Circolo Magnolia, Milano

Post-rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space rock, i God Is An Astronaut hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti pressanti e atmosferici, i God Is An Astronaut si confermano come uno dei gruppi più impressionanti del momento. Oltre alla data di Aquileia sono attesi al Magnolia mercoledì 6 Luglio. Opening: This Will Detroy You Biglietti: 15 Euro + ddp su ticketone

Giovedì 7 Luglio – THE CHEMICAL BROTHERS, Ippodromi San Siro, Milano

Si recuperano finalmente le date del duo elettronico mancuniano previste nel 2020. Nello stesso anno si aggiudicavano i premi Grammy per “Got to Keep On” (Best Dance/Electronic Recording) e come miglior album elettronico per “No Geography”. I Chemical Brothers saranno di scena anche l’8 luglio 2022 all’Ippodromo Capannelle di Roma per Rock In Roma e il 9 a Bologna all’Arena Parco Nord. Info su Ticketone.

Venerdì 8 Luglio – GOGOL BORDELLO, Beky Bay, Bellaria-Igea Marina (RN)

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati. La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie tzigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock, il tutto con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. In questi quindici anni hanno fatto centinaia di concerti in qualsiasi angolo del pianeta collaborando con Goran Bregovic e Madonna; merito soprattutto della genialità di Hutz, vero mattatore del collettivo. Biglietti a 25 Euro più ddp. I Gogol Bordello suoneranno anche domenica 10 al Carroponte, Sesto San Giovanni(MI): biglietti su Ticketmaster

Sabato 9 Luglio – THE GRUESOMES + THE SHIVAS, Festival Beat, Salsomaggiore Terme (PR)

Ventottesima edizione per lo storico festival estivo dedicato a suoni vintage, rock’n’roll, beat e rhythm ‘n’ blues! Ecco il calendario: 7 Luglio h. 21:00, SALSO ARENA – PARCO MAZZINI: MFC CHICKEN (UK) e RADIO DAYS (Italia); 8 Luglio h. 21:00 SALSO ARENA – PARCO MAZZINI: ONE HORSE BAND (ITA), JAMES LEG (USA), LES LULLIES (FRA) e THE BELLRAYS (USA); 9 Luglio h. 19:00, SALSO ARENA – PARCO MAZZINI THE GRUESOMES (CAN) ​NOT MOVING LTD (Italia) ​THE SHIVAS (USA) ​WASTED PIDO (Italia) e 10 Luglio h. 19:00 LOCATION TBA: BARRENCE WITHFIELD & THE SAVAGES (USA). festivalbeat.net/tickets

