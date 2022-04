SPARKS Festival porta in Puglia MC Yallah & Debmaster, KOKOKO!, DJ Nigga Fox

Anche quest’anno saremo media partner di SPARKS Festival : la due giorni di musica contemporanea che da nove anni porta nel cuore della Murgia barese, all’interno dello scenario naturalistico del Parco Grotte di Putignano (BA), un festival che per ricerca e curatela è riconosciuto tra i migliori appuntamenti nazionali che guardano alle contaminazioni tra linguaggi “global” e sperimentazione elettronica.

Il primo giro di annunci è abbastanza clamoroso e non poteva essere più affine alle tendenze kalporziane da sempre orientate alle contaminazioni elettroniche senza barriere geografiche. Tra gli ospiti internazionali arriveranno infatti in Puglia MC Yallah & Debmaster, KOKOKO!, DJ Nigga Fox e Deena Abdelwahed.

Segnate subito le date in calendario, in anticipo rispetto al solito: venerdì 15 e sabato 16 luglio.

La IX edizione di SPARKS, che quest’anno sceglie come spunto del proprio viaggio “Sidewise In Time”, racconto fantascientifico di Murray Leinster, in cui si indaga il concetto degli universi paralleli. L’universo di SPARKS segue da sempre le sue coordinate, in cui nord e sud del mondo dialogano lungo la stessa linea, arricchendosi vicendevolmente.

Seguendo questo percorso prende forma la lineup di quest’anno, in cui il dialogo e la connessione tra rotte geografiche all’apparenza distanti diventa la chiave di volta dei progetti musicali. È così per MC Yallah & Debmaster, la rapper kenyota di base in Uganda, esplosa in seno al collettivo Nyege Nyege Tapes, che incontra il produttore francese residente a Berlino, dando vita ad un live show feroce ed esplosivo, che ha già colpito le platee di numerosi festival internazionali. Accanto a loro nella giornata di venerdì 15 luglio c’è il dj-set di Deena Abdelwahed, artista tunisina che si muove tra techno e bass music, riscoprendo nel suo sound echi della tradizione araba. Sabato 16 luglio è la volta invece del nuovo live-show di KOKOKO!, il collettivo di Kinshasa che assieme al produttore belga Debruit rappresenta invece l’anti-tesi della tradizione, un progetto anarchico pronto a mostrare con un nuovo set-up il lato più abrasivo e spigoloso del proprio suono. Nella stessa giornata arriva da Lisbona un artista portavoce dei nuovi linguaggi della scena elettronica portoghese, DJ Nigga Fox, capace di muoversi agilmente tra radici kuduro e nuove rotte afro-house. Completano il primo round di annunci Cloud Danko e Vodkaintheduck, protagonisti di due dj-set che saranno un momento di ricerca storica di produzioni rarissime dalla cultura musicale africana. Nelle prossime settimane saranno annunciati altri nuovi artisti ad arricchire la lineup…



Nelle due giornate del festival accanto alla musica troveranno come sempre spazio anche altre esperienze artistiche, completando un’offerta che arricchisce lo spessore e amplifica la visione di SPARKS Festival, manifestazione che dal suo esordio si è distinta per la crescita costante e la specifica definizione identitaria, diventando sempre più un festival della creatività e delle arti contestualizzato con il genius loci del territorio.



SPARKS Festival è organizzato dall’Associazione SPARKS, con il patrocinio della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, ed ha tra i suoi partner: Bass Culture, IndieRocket Festival, Coopera, Radio JP, Libreria Lik & Lak. SPARKS Festival vuole celebrare anche il ricordo di una persona speciale: Andrea Mi, da sempre fondamentale nella definizione di traiettorie artistiche e visioni della manifestazione. A SPARKS Festival la musica suona ancora più forte nel suo ricordo.

