Kendrick Lamar, nuovo album in uscita il 13 maggio

Sono passati esattamente cinque anni da “DAMN.” e finalmente Kendrick Lamar ha ufficializzato senza troppo preavviso la data d’uscita del suo atteso, a dire poco, quinto album in studio.

Non si sa niente di più, a parte il titolo, “Mr Morale & the Big Steppers” e la data di pubblicazione, il 13 maggio. Tra le ultime speculazioni si parla di featuring di Jay Z, Jorja Smith, il cugino Baby Keem e SZA, ma per l’appunto sono solo delle ipotesi visto che non è stata pubblicata alcuna tracklist.

L’uscita è stata annunciata non senza ironia via Twitter con la menzione di un tweet di un utente che parlava di presunto ritiro dalle scene di Kendrick Lamar e il link al sito web oklama.com, la piattaforma creata dallo stesso Lamar dove preannunciato che il nuovo album sarebbe stato l’ultimo a uscire per TDE.

Il rapper di Compton tornerà dopo dieci anni in Italia per una data unica, il 23 giugno 2022 a Milano (non ancora sold out!).