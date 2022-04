Club Adriatico: Low Jack b2b Lee Gamble chiude PORTUÀRIA

Saranno due maestri dell’underground come Low Jack e Lee Gamble a chiudere la trilogia di PORTUÀRIA, il format ideato da Club Adriatico per rispondere con dignità alla transizione post-pandemica che lo staff ha descritto come un “nuovo programma ispirato al costante cambiamento e al flusso del porto della città, che cattura i ritmi del mondo in questi tempi incerti, spiegano gli organizzatori nel lancio dell’evento”. In linea con la programmazione di quasi dieci anni di Club Adriatico, anche Portuària ha portato in una zona fuori dai radar della musica elettronica, techno e avant di respiro internazionale con ospiti come Heith, DÆMON, Lolina, Crystallmess e Katatonic Silentio in un’ideale “cornucopia di generi, atmosfere e persone che interagiscono”.

Il capitolo conclusivo della trilogia PORTUÀRIA, sabato 30 aprile all’Almagià della Darsena di Ravenna, sarà senz’altro un appuntamento da non perdere per gli amanti del clubbing anche perché i due ospiti internazionali tornano a suonare per Club Adriatico in un B2B inedito per il pubblico italiano.

Philippe Hallais aka Low Jack, dj parigino di origini honduregne fondatore di Editions Gravats è tra i più ispirati producer di techno sperimentale del giro L.I.E.S. Records e In Paradisum, era stato tra gli ospiti dell’ultimo clamoroso festival LOOSE organizzato a Ravenna da Club Adriatico nel 2019.

Anche Lee Gamble – già ospite dell’Almagià nel 2016 e della prima serata di Club Adriatico al Covo di Bologna nel 2018 – ha bisogno di ben poche presentazioni: fondatore di UIQ e pubblicato da PAN e Hyperdub il producer britannico svaria tra abstract, jungle, dub, techno e IDM in set sempre imprevedibili che saranno resi ancora più imperscrutabili in questo djset a quattro mani con Low Jack.

Ad affiancare il b2b i resident Pit e Bangutot.

Per tutte le info e gli aggiornamenti segui Club Adriatico su Facebook e Instagram.

Le prevendite sono già disponibili sul circuito di DICE.FM.