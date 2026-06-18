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Abracadabra, psych-pop sghembo e giocoso

Paolo Bardelli

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Abbiamo bisogno di essere stralunati, alle volte. Di immergerci in mondi altri rispetto alla realtà, del resto la musica (che amiamo) non ci serve a questo? Così fanno gli abracadabra con “face card”, nuovo singolo che anticipa l’EP peel away, in uscita il 7 agosto per Melodic Records. Il duo di Oakland, formato da Hannah Skelton e Chris Niles, prosegue così il percorso iniziato con shapes & colors (2023), confermando una scrittura capace di mescolare psichedelia pop, groove dub e un gusto spiccatamente leftfield.

Costruito su ritmiche elastiche e un ritornello contagioso, “face card” riflette in modo ironico su fortuna, privilegio e successo personale, e si manifesta come un indie sghembo e destrutturato molto simpatico, con basso saltellante e synth che appaiono e scompaiono come fantasmi, perfetto esempio dello stile giocoso e stratificato della band. Non mancano echi di Talking Heads, ESG e Stereolab, ma il duo continua a distinguersi per la capacità di trasformare temi complessi in esperienze musicali accessibili e condivise, per cui si merita il “Questo Spacca!”.

In programma anche un tour europeo ad agosto, senza Italia peraltro:
20 August – Congés Annulés at Rotondes, Luxembourg
22 August – Baignade Sauvage, Tarn, France
23 August – Dabadaba, San Sebastián, Spain
24 August – Madrid, Spain

Info:
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credit foto: Greg Poneris

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