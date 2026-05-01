La Top 7 della settimana (#18 | 2026)

7. Il nuovo EP di Little Simz

A breve distanza dall’ottimo “Lotus”, Little Simz annuncia l’EP “Sugar Girl” in uscita fra una settimana esatta. Al Coachella, poche settimane fa, la rapper londinese aveva cantato “Game On”, un brano di cui – al momento – esiste solo un teaser sul suo profilo Instagram. Eccolo:

6. Il mix di Fred Again… lungo 108 ore

Fred Again ha pubblicato un mix di 108 ore su YouTube, utilizzando materiale creato per il suo “USB002 Tour”. Potete ascoltarlo qui, se avete un po’ di tempo.

5. Charli XCX organizza un evento per parlare con i fan

Charli XCX terrà un evento chiamato Conversation a New York, prossimamente. Ci si può registrare tramite un form e si potrà parlare di tutto direttamente con l’artista britannica, che recentemente ha annunciato anche di essere al lavoro su un album rock, perché crede che “la dancefloor sia morta”.

4. Il cortometraggio dei Kneecap

I Kneecap – oggi ufficialmente tornati con l’ottimo “Fenian” – hanno pubblicato un cortometraggio basato su “Irish Goodbye”, brano che chiude il nuovo album e che è ispirato alla triste storia della madre di Móglaí Bap, un membro del trio, morta suicida dopo aver sofferto di depressione. Il brano è realizzato insieme a Kae Tempest, mentre nel video appare anche Liam Cunningham, principalmente noto per il suo ruolo in Game of Thrones.

3. Release Radar del venerdì

È un venerdì piuttosto interessante. Abbiamo già accennato al grande ritorno dei Kneecap con “Fenian”, ma oggi ce n’è un po’ per tutti i gusti. In ordine sparso, gli American Football tornano con un album di cui potrete facilmente immaginare il nome, i Black Keys con “Peaches!”, ma ci sono buoni riscontri anche su “In Times of Dragons” di Tori Amos e “Middle of Nowhere” di Kacey Musgraves. E non dimenticate “Theft World”, il secondo album dei newyorkesi Lip Critic.



2. Rosalía premiata come Cantautrice Internazionale

Rosalía sarà premiata come Cantautrice Internazionale dell’Anno agli Ivors 2026. L’annuncio è arrivato poche ore fa: a Lux, album pubblicato nel 2025, è stato riconosciuto un significativo impatto culturale e commerciale. Qui a Kalporz siamo piuttosto d’accordo.

1. Pierpaolo Capovilla sul Concerto del Primo Maggio a Roma

Oggi, come da tradizione, si terrà a Roma il tradizionale Concerto del Primo Maggio, quest’anno condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Rispondendo alle due conduttrici, che hanno parlato con modalità diverse della necessità di leggerezza in un evento un tempo profondamente politico, Pierpaolo Capovilla ha voluto dire la sua in un post su Facebook.

https://www.facebook.com/pierpaolocapovilla/posts/pfbid02mpddBQJAdC9eHaptTYrctbPCsF9nA33uKpwrDukC96vJ8rtBeZGkCiz6doYhoGttl