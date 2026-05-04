FRANKIE & Kelman Duran, intreccio di arti a Firenze

Venerdì 8 maggio, in anteprima italiana, ultimo appuntamento di Disconnect <Code> con un progetto al confine tra musica e arte contemporanea, tra performance e ricerca sonora. Sul palco della Sala Vanni (Firenze) ci saranno FRANKIE e Kelman Duran, in scena a Firenze per l’anteprima italiana del loro progetto condiviso MacArthur (2026, Kuboraum Editions).

FRANKIE (Franziska Aigner), artista multidisciplinare, violoncellista e vocalist di base a Berlino, sviluppa una pratica che attraversa musica sperimentale e performance, combinando spoken word, astrazione vocale e decostruzione sonora, con un approccio volutamente antispettacolare. Nel suo percorso ha collaborato con Anne Imhof, William Forsythe e Austin Lynch.

Kelman Duran, produttore e compositore nato nella Repubblica Dominicana e attivo a Los Angeles, lavora su una sintesi tra ritmi caraibici e dembow ed elettronica sperimentale, costruendo un linguaggio sonoro attraversato da una forte tensione politica ed emotiva. Tra le collaborazioni figurano Beyoncé, Rosalía e The Martinez Brothers; ha contribuito, tra l’altro, a Renaissance e alla colonna sonora di Rodeo, presentato al Festival di Cannes nel 2022.

La collaborazione tra FRANKIE e Kelman Duran prende forma in McArthur, progetto ispirato al MacArthur Park di Los Angeles, che unisce matrici ritmiche caraibiche e sperimentazione elettronica d’avanguardia, affrontando temi legati a migrazione, identità diasporica e cultura club ibrida.

Il primo singolo è “GRAYT”.

Sala Vanni

Inizio concerto ore 21:15

Piazza del Carmine 19, Firenze

Biglietti: 18 € + dp / 25 € alla cassa se disponibili

Prevendite: boxol.it

Maggiori informazioni: www.musicusconcentus.com