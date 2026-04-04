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La Top 7 della Settimana (#14 | 2026)

Saverio Paiella

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Tra ritorni inaspettati, nuove promesse e qualche conferma, questa settimana si muove tra leggerezza primaverile e derive più cupe.

7 – Elizabeth and the Catapult – “Responsible Friend”
La cantautrice newyorkese Elizabeth Ziman, attiva con il progetto Elizabeth and the Catapult dalla seconda metà degli anni 2000, torna dopo qualche anno di silenzio con il nuovo album “Responsible Friend”, uscito il 3 aprile.
Il singolo omonimo ne è il cuore più immediato: una traccia leggera e primaverile, attraversata da un ritmo vagamente jungle e da una melodia subito orecchiabile.
Sotto la superficie luminosa resta però una vena malinconica, che dà profondità a una scrittura apparentemente semplice.

6 – Dillinger Four – “Don’t Happy Be Worry”
Storica band punk di Minneapolis, attiva dagli anni ’90 e diventata negli anni un piccolo culto del melodic punk americano, i Dillinger Four non pubblicavano materiale inedito dal 2008.
“Don’t Happy Be Worry” segna un ritorno del tutto inaspettato: il primo nuovo brano dopo ben 18 anni, arrivato quasi a sorpresa ad aprile, mentre la band è in tour tra Giappone e Stati Uniti.
Il pezzo è esattamente quello che ci si aspetta da loro: veloce, diretto, con ritornelli immediati ma attraversato da una sottile tensione emotiva, tra ansia e disillusione contemporanea.

5 – Lifeguard – “Appetite”
Giovanissimo trio di Chicago, i Lifeguard si stanno facendo notare come una delle realtà più fresche della nuova scena indie/post-punk americana, cresciuti in pieno spirito DIY.
“Appetite” è tratto dal 7” “Ultra Violence / Appetite”, uscito a fine marzo: registrazioni essenziali, quasi casalinghe, che restituiscono un suono diretto e senza filtri.
Il pezzo è punk grezzo, dal sapore decisamente home made: voce ruvida e un po’ tirata, andamento nervoso e trattenuto, e una malinconia di fondo che affiora sotto la superficie sporca.

4 – Of Montreal – “When”
Guidati da Kevin Barnes, gli Of Montreal restano una delle realtà più longeve e imprevedibili dell’indie americano, sempre in bilico tra psichedelia, pop e derive più sghembe.
“When” anticipa “aethermead”, nuovo album in uscita a giugno.
Il singolo riflette bene anche la loro dimensione live: colori accesi, psichedelia e una pazzia festosa sempre sul punto di esplodere. Un brano nervoso ma immediato, che tiene insieme desiderio e instabilità — “I don’t know what I want” — lasciando tutto sospeso.

3 – Lambrini Girls – “Cult of Celebrity”
Duo punk di Brighton, le Lambrini Girls sono tra le realtà più esplosive della nuova scena UK, tra riot grrrl, garage e attitudine apertamente politica.
“Cult of Celebrity” segna il loro ritorno con un nuovo singolo, arrivato a distanza di un anno dal loro debutto e, per ora, non legato a un nuovo album annunciato.
Il brano è un attacco frontale alla cultura delle celebrità: ricchi, privilegiati e personaggi pubblici vengono messi alla berlina senza filtri, tra immagini provocatorie e sarcasmo feroce. Il tutto sostenuto da un suono sporco e aggressivo che trasforma la rabbia in qualcosa di immediato e fisico.

2 – Jack White – “G.O.D. And The Broken Ribs”
Figura centrale del rock degli ultimi vent’anni, Jack White continua a muoversi tra blues, garage e sperimentazione, mantenendo sempre un approccio istintivo e artigianale alla scrittura.
“G.O.D. And The Broken Ribs” è uno dei due nuovi singoli pubblicati a sorpresa il 3 aprile, i primi brani inediti dopo “No Name” del 2024, usciti anche in formato 7”.
Il pezzo vira verso un boogie nervoso, con echi glam anni ’70 alla T. Rex o Sweet nel lato più chitarristico. Tutto si regge su un riff stoppato, dritto e pieno di groove, che dà al brano una spinta fisica e immediata. Jack White, in queste sonorità, resta un maestro che difficilmente delude.

1 – Sunn O))) – “Does Anyone Hear Like Venom?”
Da quasi trent’anni il duo formato da Stephen O’Malley e Greg Anderson spinge i confini della musica heavy verso territori sempre più astratti, tra drone metal, derive post-rock e un suono cupo e dilatato.
“Does Anyone Hear Like Venom?” è uno dei brani del nuovo album omonimo “Sunn O)))”, uscito il 3 aprile per Sub Pop, il primo disco di inediti dopo diversi anni di silenzio.
Più che un brano è un’esperienza: masse di suono che si espandono e si contraggono, tra feedback e armonici, con momenti che possono ricordare certe intuizioni degli Earth o le atmosfere più estreme dei Fantômas. Un ascolto immersivo e fisico, dove il tempo si dilata fino a perdere significato.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010