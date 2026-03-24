U.S. Girls si dà al cinema: suo il tema di “Dead Lover”

Per uno strano incrocio destino con U.S. Girls avevamo festeggiato i nostri 15 anni, e – guarda caso – Meg Remy torna proprio nei giorni in cui noi di Kalporz abbiamo festeggiato invece i 25 anni (qui il resoconto della serata).

U.S. Girls ha infatti realizzato un brano tratto dalla colonna sonora del film Dead Lover : “You’ve Got Everything – But A Smile (Theme From Dead Lover)” diretto da Grace Glowicki.

La canzone è correttamente evocativa (ci riferiamo ai pad alla “Scarface” di Moroder, per intenderci, e per certi versi ai rimandi delle atmosfere di Weyes Blood) ed è stata co-scritta con Jack Lawrence (The Raconteurs).

Questa è una “canzone fatta e finita” ma U.S. Girls ha descritto la soundtrack come un vero e proprio collage: materiali in pubblico dominio, vecchi appunti sonori, frammenti delle sue prime registrazioni casalinghe. “Scraps”, li chiama lei.

Anche il video del tema principale segue questa filosofia: non è un video tradizionale, ma una composizione di immagini scartate dal montaggio finale del film.