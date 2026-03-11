Menu

Olivia Santimone, le 7 ispirazioni dell’album d’esordio

Redazione

Share This Article
Share Post

Olivia Santimone è una chitarrista e cantautrice ferrarese appassionata di “pedaliere colorate, videogiochi dark fantasy e canzoni lunghe”. Il suo primo disco, “Ciclopedonale”, uscito il 6 marzo per Costello’s, è la meta finale di un viaggio stravagante tra songwriting e art-pop dal mood psichedelico. La voce si districa tra chitarre graffianti e synth avvolgenti in tracce molto curate e sofisticate. Nella registrazione Olivia (voce, ma anche basso e chitarra), è stata affiancata da Tommaso Zoppello (mix, e synth), Luca Venturini e Giovanni Battistini (sempre ai synth), Stefano Guarisco (batteria) e David Turchanovych (sax).
«Questa storia non parla solo di biciclette e strade asfaltate. Parla di dipendenza affettiva, di mania di persecuzione, di depressione, della perdita del senso di appartenenza a una realtà distorta e irriconoscibile, ma anche di meduse giganti.

“Ciclopedonale” è la storia di una strada: ti trovi qui per caso, non sai dove inizia né dove finisce. Sul tuo cammino vegliano i giganti, grandi esseri impegnati a conversare di massimi sistemi; cammini circondato dai ciclopedoni, strani umanoidi a ruote, e dai sifonofori, abissali anime notturne. L’asfalto, liquido, solido, caldo, freddo, di sabbia e di ghiaccio crea un percorso che sembra vada a terminare direttamente sulla riva della luna.», ha raccontato la cantautrice per presentare questo primo LP.
Conosciamo meglio il suo background attraverso le 7 ispirazioni di “Ciclopedonale”.

1. The Adventures of Baron Munchausen (Terry Gilliam, 1988)
Adattamento cinematografico della serie di racconti assurdi di Rudolf Erich Raspe pubblicato nel 1785, è uno dei film che amo di più in assoluto. La voce nella prima traccia del disco (Intro) è quella di Robin Williams nei panni del Re della Luna, un folle sovrano con la testa staccata dal corpo in preda a un delirio di onnipotenza, convinto di essere centro e causa dell’esistenza dell’intero cosmo, tanto da stravolgere il cartesiano cogito ergo sum in cogito ergo es: io penso dunque tu sei, la tua esistenza dipende dal mio pensiero e dalla mia volontà.
I got you, at last! Benvenuto alla luna, Barone. / Can you not see that I am at one with the cosmos? / I tell you that and all you can say is “aah”? / What are you, blind? Since you were last here I, that is my head, that’s which is left of me… / Is now ruling and governing the known universe, and that which I don’t know, I create! / I just created spring. But seriously, without me, there would be nothing. / Not even you. / Cogito ergo es: I think, therefore you is.
2. Il Maestro e Margherita
Il romanzo di Michail Bulgakov racconta la storia del diavolo che, da un giorno all’altro, si ritrova ad ascoltare la conversazione tra due moscoviti che disquisiscono sull’esistenza di Gesù Cristo. L’ultima canzone dell’album, Woland, prende il titolo proprio dal nome con cui il diavolo di Bulgakov si presenta all’umanità.
3. Egomostro – Colapesce
È stato il mio ascolto di comfort zone del 2023, l’anno in cui ho scritto quasi tutti i brani di Ciclopedonale. Ho scoperto questo album grazie a mio zio Alfonso (un pianista eccezionale e un intenditore di buona musica, gran parte dei miei dischi preferiti mi sono stati regalati da lui a Natale) che, dopo aver sentito la prima demo di Ciclopedoni, me ne ha consigliato vivamente l’ascolto.
4. Talk Memory – BADBADNOTGOOD
Il disco delle mie corse in pattini in Via Boccale, delle notti insonni, un disco liberatorio per la mente. È stato fondamentale nella creazione delle immagini mentali che mi hanno portata a costruire la storia alla base del progetto.
5. Via Boccale
Dove tutto è iniziato, dove mi sono seduta a bordo strada per scrivere i testi, dove ho trovato respiro quando il fiato mancava. Solo una strada di asfalto nuovo, liscio e perfetto, circondata dalla campagna ferrarese e da cartelli stradali blu ripetitivi e nauseanti, proprio quelli con l’omino e la bicicletta. Ora ce n’è uno in meno che è stato furtivamente trasferito a casa mia.
6. I sifonofori Invertebrati marini bioluminescenti che vivono a migliaia di metri di profondità e possono raggiungere dimensioni fino a cinquanta metri. Ho sempre subito una forte fascinazione per il mare e per le incredibili creature che lo abitano, quindi la scoperta dell’esistenza di questi esseri è stata un momento di svolta nei miei viaggi con la mente. I sifonofori, oltre che essere un capolavoro della natura, sono un impenetrabile bastione di resistenza contro l’avida mano umana: il sifonoforo gigante, il Praya Dubia, se portato in superficie per essere studiato, subisce danni strutturali molto gravi fino a esplodere a causa del cambio di pressione.
7. L’incendio
Che mi ha quasi ammazzata la notte del 25 dicembre 2023. Mi sono svegliata per miracolo alle quattro del mattino circondata da fumo nero e denso, non riuscivo nemmeno più a vedere le pareti e i mobili di casa. Nel panico totale, la prima cosa a cui sono riuscita a pensare è che il disco non fosse ancora finito; ringrazierò per sempre il fuoco per avermi dato la forza per portare questo progetto fino in fondo e per avermi aiutata a ricordare quanto vivere, scrivere, suonare fosse importante in un periodo della mia vita in cui lo stavo dimenticando.

Articoli Correlati:

Paolo Benvegnù e le 7 ispirazioni di "È inutile parlare d'amore"

Cuperose, le 7 ispirazioni del nuovo album

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010