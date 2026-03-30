Il rave dei Soulwax agli Abbey Road Studios

Il 20 febbraio scorso è stato un giorno speciale: è stata la prima volta che agli Abbey Road Studios hanno organizzato un rave. Certo, solo i Soulwax potevano farlo. Solo 300 persone hanno potuto ballare dalle 20 all’1 nel magico luogo dove i Beatles hanno registrato tanti loro album.

Nella serata hanno suonato per la prima volta il loro nuovo singolo, registrato proprio in quel luogo, che si intitola “Perfect We Are Not” e che spacca. Una roba incredibile o, meglio, credibile solo se ti chiami Soulwax. Tre batterie, una certa reminiscenza per gli LCD Soundsystem, il pianoforte che i Beatles hanno usato per “Lady Madonna”, e il gioco è fatto. Per lasciare ai posteri la certezza che questa loro idea assurda è avvenuta realmente, hanno realizzato un mini-documentario che potete vedere qui:

L’anno scorso i Soulwax hanno pubblicato il loro 7° album, All Systems Are Lying, ma questa “Perfect We Are Not” è di un altro livello.