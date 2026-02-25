Menu

Sharp Pins, melodie rotonde in una confezione grezza

Matteo Maioli

Share This Article
Share Post

Una lista bellissima che si arricchisce di un nuovo nome

Finalmente si torna al Covo. Entrando, notiamo disseminati ovunque i volantini con lo stilema “45” e i nomi delle band che hanno fatto la storia del locale. Non è un caso.

Domenica 22 Febbraio infatti gli Sharp Pins si sono meritati un posto in questa lista, a fianco di Libertines, The Black Lips, Notwist, Franz Ferdinand, Mogwai, Yuppie Flu. Insignita del riconoscimento Best New Music di Pitchfork, che li ha definiti “quell’invincibilità tipica della giovinezza innamorata”, il trio guidato da Kai Slater ha tenuto fede al proprio motto, pure (power) pop music for now-and-then people. Grazie a una proposta sì nostalgica ma filtrata dall’approccio lo-fi di etichette e band indipendenti centrali nella formazione musicale mia, del sito che state leggendo e dei presenti a Bologna.

In apertura, purtroppo visti solo a metà, i Baseball Gregg di Luca Lovisetto e Sam Regan. Giunti al quinto LP, Briefs del 2022, ci sembra che abbiano caricato il loro sound con la chitarra di Asia Martina Morabito (Sleap-e) non togliendo un briciolo in empatia e purezza indie-pop. Speriamo ci sia all’orizzonte un nuovo disco.

The Who, Big Star e Guided By Voices in una sola band

Gli Sharp Pins cominciano a suonare, e notiamo immediatamente quanto la versione live di queste canzoni guadagni in elettricità e magnetismo. Il giovanissimo trio deve avere consumato dischi come Live At Leeds, Radio City dei Big Star e i gruppi della british invasion di metà anni sessanta: le pose di Pete Townsend a mulinello, l’abbigliamento vintage, i riff che non escono più dalla testa. “Circle All The Dots”, “Popafangout”, “(In A While) You’ll Be Mine” è un triangolo delle meraviglie (jangle)beat, laddove con “Queens Of Globes And Mirrors” e “I Can’t Stop” viriamo sulle ascendenze indie citate sopra, tra Sebadoh e Girls passando per la Creation Records e i Beat Happening – sono sotto K.

I brani vengono da tutti e tre gli album, dall’esordio Turtle Rock, di cui non resteranno copie a fine live (“si è venduto lento ma inesorabile…), all’ultimo Balloon Balloon Balloon. Opinione mia il migliore è Radio DDR per qualità dei pezzi e varietà di atmosfere, con “You Have A Way” che sembra uscire dalla penna di Lennon/Mc Cartney a cui fa da contraltare una “Is It Better” vicina all’offerta dell’altra band di Kai Slater, i Lifeguard, e quindi ai Nirvana.

Un chitarrista songwriter di ventun’anni, Joe Glass al basso e Peter Cimbalo alla batteria hanno stregato una venue da tutto esaurito, fermandosi a lungo al merch dopo un set in cui si sono lanciati in “Substitute” proprio degli Who e “Keep On Running” a firma Spencer Davis Group. Energia, talento e un futuro tutto da scrivere: grandi ragazzi.

(Matteo Maioli)

Articoli Correlati:

The Internet, due date a marzo

Carmen Consoli, Fuori Orario (Reggio Emilia) (22 febbraio 2003)

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010