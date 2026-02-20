Menu
,

La Top 7 della Settimana (#8 | 2026)

Monica Mazzoli

Share This Article
Share Post

7. Billy Fuller (Beak>) annuncia il debutto da solista

Billy Fuller, bassista e membro fondatore dei Beak>, annuncia il debutto da solista. Rummer è il singolo, molto kraftwerkiano, che anticipa l’uscita dell’album (realizzato nel suo studio casalingo), prevista per aprile 2026. Nel comunicato stampa il musicista racconta, «Sto facendo musica come faccio sempre. Non ho idea a chi sia destinata o a cosa serva, come sempre».

6. The Bug Club: un nuovo disco in arrivo

The Bug Club, duo gallese inarrestabile: ad agosto 2024 gli abbiamo dedicato la nostra cover mensile, in occasione dell’uscita di On the Intricate Inner Workings of the System (il primo a uscire per Sub Pop). Nel giro di due anni, la band Sam Willmett e Tilly Harris ha pubblicato un’altro disco (Very Human Features) e annunciato – proprio in questi giorni – l’uscita di un nuovo album, Every Single Muscle.

5. “Aves de Nahá”, il nuovo lavoro del progetto Bosque Vacio

L’etichetta losangelina Dinzu Artefacts pubblica oggi 20 febbraio pubblica il nuovo lavoro Bosque Vacio, progetto interdisciplinare di Leena Lee e Guillermo Guevara: il duo, dopo Cantera Oriente del 2023, ritorna con un’opera – Aves de Nahá – che nasce dall’incontro tra antropologia, ornitologia e la comunità Lacandon di Nahá, Chiapas, Messico.

4. Thurston Moore annuncia disco in collaborazione con Bonner Kramer

Thurston Moore annuncia l’uscita di un collaborativo con Bonner Kramer, musicista, produttore (di dischi di Galaxie 500, Daniel Johnston e molti altri ancora) e fondatore della Shimmy-Disc. I due si sono ritrovati dopo tanti anni a Miami: «Kramer e io ci siamo ritrovati a Miami, in Florida, alcuni anni fa, molti anni dopo che entrambi avevamo lasciato New York […]. Era solo questione di tempo prima che Kramer ed io iniziassimo a fare progetti per registrare insieme e, con la sua irrefrenabile diligenza, ha rapidamente allestito un impianto di registrazione mobile nell’appartamento in cui mi ero rifugiato, con il sole della Florida che filtrava attraverso le foglie di palma e agili lucertole che scorrazzavano sui davanzali delle finestre, e ci siamo semplicemente buttati. Kramer ha avuto l’idea di fare una cover di un brano dei Joy Division, una svolta rispetto alle improvvisazioni che avevamo registrato fino a quel momento, ma perfettamente in linea con la nostra sensibilità che unisce luce e oscurità in un songwriting trascendente, essendo entrambi devoti alla “canzone” e alla “libertà”. Il risultato è stato They Came Like Swallows, una sessione che abbiamo immediatamente sentito dovesse esistere come preghiera per le anime devastate dalla guerra delle famiglie palestinesi. Abbiamo concordato senza bisogno di parole di offrire la nostra musica come attivismo sonoro e come energia benefica. Questo album è il nostro contributo di coppia alla dignità umana, è la nostra musica dell’anima […]» , parole di Moore riportate sulla pagina bandcamp del progetto.

3. “Deface The Currency”: The Messthetics, di nuovo insieme con James Brandon Lewis

Esce oggi Deface the Currency, nuovo disco del trio The Messthetics, formato dai fugaziani (passatemi l’aggettivo) Joe Lally e Brendan Cant con Anthony Pirog. Come per il precedente album del 2024, la band ha collaborato nuovamente con il sassofonista James Brandon Lewis.
Il dialogo musicale tra i quattro continua a funzionare.

2. Il ritorno dei Visible Cloaks

A nove anni da Reassemblage del 2017 (non considerando l’album in collaborazione con Yoshio Ojima & Satsuki Shibano del 2019, serenitatem), i Visible Cloacks – duo formato da Spencer Doran e Ryan Carlile – annunciano l’uscita del loro terzo disco, Paradessence. Ad anticiparlo il brano Disque.

1. Everybody Kirks Sometimes

Nell’episodio numero 800 della serie cult The Simpsons – finale della trentasettesima stagione (Homer? A Cracker Bro?) – la voce di Michael Stipe (vedi foto) si presta al gioco reinterpretando in chiave ironica il classico dei R.E.M. Everybody Hurts, che per l’occasione diventa Everbody Kirks.

(Monica Mazzoli)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010