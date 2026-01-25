Menu

The Future Sound of Koyaanis Naqoy, tumulti angosciosi

Paolo Bardelli

E’ stato pubblicato esclusivamente su Bandcamp e SoundCloud, I Flatten Myself Like A Biscuit, One Day, On Tuesday, nuovo singolo autoprodotto di The Future Sound of Koyaanis Naqoy, duo formato da Andrea Doro (alias Koyaanis Naqoy) e dal batterista Antonio Vessa.

Il brano rappresenta il quarto movimento narrativo di Ancient Impulses of a Paranoid Idol, album d’esordio in uscita il 7 febbraio, e ne incarna uno dei passaggi più raccolti e tesi: le stratificazioni elettroniche, sospese tra dark ambient, drone e noise, insistono su una stasi carica di attrito, mentre la batteria tumultuosa di Vessa porta avanti un’atmosfera angosciante “à la Live at Pompei”.

In effetti il singolo è stato registrato interamente dal vivo (come l’intero disco) preservando urgenza, imprevedibilità e fisicità dell’esecuzione.

BIOGRAFIA

The Future Sound of Koyaanis Naqoy nasce in Cilento nel 2024 dall’incontro tra Andrea Doro (Sassari, 1986) e Antonio Vessa (Salerno, 2003), due percorsi differenti che convergono in una ricerca sonora strumentale radicale.
Andrea Doro si occupa di poesia e di letteratura dal 2009. Nel 2015 fonda a Sassari il collettivo di letture pubbliche Grande Nave Madre, a cadenza settimanale e aperto a tutti. Nel 2018 pubblica il libro di poesie Oggetti Abbastanza Smarriti (Ensemble Edizioni). Durante una notte di tempesta, in uno scantinato colmo di strumenti, prende forma Koyaanis Naqoy: un progetto interamente strumentale che si muove tra dark ambient, noise drone minimale e suggestioni cinematografiche ispirate ai lavori di Godfrey Reggio. Un’immersione nell’inchiostro di un racconto senza parole, un dispaccio sonoro dalla fine dell’Antropocene, tra picchi, feedback e profondità abissali.
Antonio Vessa, studente di filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno, entra in contatto con la batteria nel 2019. La sua ricerca musicale viene costantemente educata e misurata dalla concitata analisi critica delle molteplici forme dell’arte. Nel suo drumming torrenziale, non stazionario e poco accademico, si ritrovano vari e sfaccettati stilemi che traggono ispirazione dall’IDM, dal jazz-funk, fino alla musica ambient.

CREDITI

Elettronica | Koyaanis Naqoy
Batteria | Antonio Vessa
Recording, mixing, mastering | Maurizio Sarnicola @ Goldmine Records, Cilento (SA)
Data di registrazione 13/11/2024
Grafica | Koyaanis Naqoy
Foto | Amedeo Petrocchi

