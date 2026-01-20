Sky Valley Mistress vanno sulla luna

Gli Sky Valley Mistress sono duo heavy-psych-stoner di Birmingham e sono attivi dal 2012. A breve pubblicheranno il nuovo album “Luna Mausoleum”, il 23 Gennaio 2026: com’è evidente fin dal titolo, il disco è pensato come colonna sonora di un viaggio verso la luna. Il suono è uno stoner pieno di chitarre fuzz in cui emergono anche organi, vere orchestre e un coro di bambini.



Il nuovo album del duo di formato da Kayley “Hell Kitten” Davies e Commander Max “Leather Messiah” è stato anticipato dai brani‘Thunderkater’ e ‘Too Many Ghosts’, che potete ascoltare qui sotto:



Info album:

Luna Mausoleum | Sky Valley Mistress



Disponibile dal 23 Gennaio per New Heavy Sounds

tracklist:

01. An Eagle’s Epitaph

02. The Exit List

03. Too Many Ghosts

04. No Sleep

05. House of the Moon

06. Live Past Life

07. White Night

08. Thundertaker

09. Blue Desert II



Sky Valley Mistress info:. https://skyvalleymistress.com/. https://www.instagram.com/skyvalleymistress