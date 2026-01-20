Menu

Sky Valley Mistress vanno sulla luna

Redazione

Gli Sky Valley Mistress sono duo heavy-psych-stoner di Birmingham e sono attivi dal 2012. A breve pubblicheranno il nuovo album “Luna Mausoleum”, il 23 Gennaio 2026: com’è evidente fin dal titolo, il disco è pensato come colonna sonora di un viaggio verso la luna. Il suono è uno stoner pieno di chitarre fuzz in cui emergono anche organi, vere orchestre e un coro di bambini.
 
Il nuovo album del duo di formato da Kayley “Hell Kitten” Davies e Commander Max “Leather Messiah” è stato anticipato dai brani‘Thunderkater’ e ‘Too Many Ghosts’, che potete ascoltare qui sotto:


Info album:
Luna Mausoleum | Sky Valley Mistress


Disponibile dal 23 Gennaio per New Heavy Sounds
tracklist:
01. An Eagle’s Epitaph
02. The Exit List
03. Too Many Ghosts
04. No Sleep
05. House of the Moon
06. Live Past Life
07. White Night
08. Thundertaker
09. Blue Desert II 

Sky Valley Mistress info:https://skyvalleymistress.com/https://www.instagram.com/skyvalleymistress

photo credit – New Heavy Sounds

