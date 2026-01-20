Sky Valley Mistress vanno sulla luna

Gli Sky Valley Mistress sono duo heavy-psych-stoner di Birmingham e sono attivi dal 2012. A breve pubblicheranno il nuovo album “Luna Mausoleum”, il 23 Gennaio 2026: com’è evidente fin dal titolo, il disco è pensato come colonna sonora di un viaggio verso la luna. Il suono è uno stoner pieno di chitarre fuzz in cui emergono anche organi, vere orchestre e un coro di bambini.
Il nuovo album del duo di formato da Kayley “Hell Kitten” Davies e Commander Max “Leather Messiah” è stato anticipato dai brani‘Thunderkater’ e ‘Too Many Ghosts’, che potete ascoltare qui sotto:
