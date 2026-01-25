Blake Rascals: il garage rock italiano esplode con “Blackout Parade”

Proprio in questi giorni si festeggiano i 20 anni del debutto degli Arctic Monkeys: non ce ne vogliano i Blake Rascals per questo incipit, ma parrebbe che loro guardino proprio a quell’esperienza. Ma va tutto bene, perché il trio italiano è fulmineo e senza freni, come la loro ultima “Blackout Parade”.

Si formano all’inizio del 2025 e in pochi mesi si impongono nella scena garage/indie rock grazie a un suono ruvido, istintivo e a un’attitudine live che non chiede permesso. Già con il debutto “Conspiracy of Snakes” (10 giugno 2025) attirano l’attenzione della stampa, portando il loro impatto viscerale su palchi chiave come Sheffield, Londra e Brighton. Il secondo singolo “Money Maker” (8 ottobre 2025) spalanca le porte a un fitto calendario di concerti tra Italia ed Europa, ampliando pubblico e ambizioni. Il nuovo capitolo si intitola “Blackout Parade”, pubblicato il 7 gennaio 2026 in Italia e il 30 gennaio nel Regno Unito per l’etichetta di Glasgow Revo Pro: un brano che spacca e accompagna un tour in arrivo tra Italia, Svizzera e Germania.

Motori accesi, luci spente, volume al massimo.

I Blake Rascals si meritano la menzione in IT-alien, la nostra rubrica dedicata ai migliori progetti italiani.