Livingmore, “Away Away Away” è il nuovo video

E’ uscito un nuovo brano da parte del duo di Los Angeles, Livingmore, a metà strada tra bubblegum pop e indie rock. Il pezzo si intitola “Away Away Away” e anticipa l’album dallo stesso nome (il loro quinto).

I Livingmore sono una band di Los Angeles nata nel 2014 da Alex Moore e Spencer Livingston, con tre album all’attivo fino ad oggi: il loro album di esordio fu “OK To Land” (2016) , seguito da “Take Me” (2021), che si è fatto notare grazie alla canzone “Sharp” che ha ottenuto rotazioni radiofoniche in diverse emittenti statunitensi, tra cui 88.5 KCSN, KCRW, KROQ, 98.7FM e altre; “Look“, pubblicato nel 2022, e “The Garden”, uscito all’inizio del 2024, prodotto da Jeff Schroeder, chitarrista dei Smashing Pumpkins.