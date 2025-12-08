L’agenda dei Live della settimana (#49, 2025)

Da non perdere pure IOSONOUNCANE in acustico e Giovanni Truppi al romano Hacienda domenica 14 Dicembre.

Mercoledì 10 Dicembre – THE RAVEONETTES, Monk Club, Roma

Il duo formato da Sune Rose Wagner (chitarra e voce) e Sharin Foo (basso, chitarra e voce) ha ridefinito il panorama musicale a partire dai primi anni 2000, combinando le influenze del rock’n’roll americano anni ’50, dei girl-groups e delle chitarre surf californiane con un sound crudo e dissonante. Oltre a presentare il nuovo album, il tour omaggia Pretty In Black, un disco che ha segnato una svolta nella loro carriera consolidandone lo status nel panorama rock internazionale. Pubblicato nel 2005, mostra il lato più melodico e sofisticato della band, con influenze che spaziano dal doo-wop al garage rock, e brani ormai iconici come “Love In A Trashcan” e “Ode To L.A.” A vent’anni dalla sua uscita, il disco continua a esercitare un fascino senza tempo e sarà celebrato con una speciale selezione di brani all’interno della scaletta del tour. Prevendita attiva a questo link.

Giovedì 11 Dicembre – MONDE UFO, Circolo Vie Nuove, Firenze

I Monde UFO sono un duo californiano formato da Ray Monde e Katherine Ufo, autori di una musica sospesa tra dream-folk, lo-fi jazz e psichedelia gentile. Le loro canzoni sembrano registrate in una stanza piena di luce calda, vecchi nastri e finestre aperte sull’ignoto. Rumore digitale, non tanto in senso sonoro, quanto fotografico. Il progetto di base a Los Angeles crea infatti paesaggi che sembrano vecchie foto dalla patina sporca e lo-fi, piene di rumore appunto, e proprio per questo affascinanti e preziose. Ci sono drum machine secche, chitarre beat, tastiere vagamente jazzanti, batterie suonate con le spazzole, una voce melliflua. L’ultimo e ottimo album Flamingo Tower è uscito la scorsa primavera per la Fire Records. Un evento Annibale, ingresso 10 Euro con tessera Arci.

Giovedì 11 Dicembre – THEO ALEXANDER + QOW, Clan Destino, Faenza

Theo Alexander è un compositore sino-malese/britannico. I suoi pezzi spesso coinvolgono l’inquietudine, miscelando suoni registrati su nastro e performance dal vivo con l’uso del movimento e dell’installazione per mettere in dialogo i due momenti. La pubblicazione nel novembre scorso di Stable Processes with Slow Ornaments si avvale della collaborazione di Charlotte Jolly al clarinetto basso e Meghan Cassidy alla viola. I suoi album da solista sono stati precedentemente pubblicati da Arts & Crafts, Blank Editions e altre importanti etichette. Qow (Omar El Sadek, nato Il Cairo) è un produttore e artista attualmente residente a Praga. I suoi lavori Dawafer (Genot Centre) e ElMosameh Sherine (Irsh) sono stati accolti dal plauso di The Wire e The Quietus per la loro profondità, complessità e imperfezioni poetiche. Noto per la combinazione di artigianale e digitale nella sua arte visiva, ha collaborato con Drew McDowall, ZULI, MYSLMA e Pollution Opera su video musicali e spettacoli dal vivo all’Unsound Festival e Le Guess Who. Ingresso libero.

Venerdì 12 Dicembre – JOAN THIELE, New Age Club, Roncade (TV)

Un anno da ricordare per Joan Thiele. Lo slot al MI AMI Festival e un tour di 22 concerti in estate. Ora è la volta dei club, con le date in repentino esaurimento. Per l’artista italo-colombiana che ha ridefinito il pop nostrano con un mix di R&B da esportazione, l’amore per le colonne sonore e la sperimentazione melodica, è arrivato il botto del disco Joanita (che contine la sanremese “Eco”). La Thiele vanta già un repertorio di grande livello, se aggiungiamo le vecchie hit come “Proiettili”, dal film Ti mangio il cuore. Ci sono ancora biglietti in vendita per il concerto al New Age, li trovate a questo link.

Sabato 13 Dicembre – POST NEBBIA + LEATHERETTE, Bronson, Ravenna

Line-up: POST NEBBIA · BEE BEE SEA · LEATHERETTE · ALEX FERNET · GLAZYHAZE · JUNI · MIGLIO · SATANTANGO · LIQUID WORDS. Passatelli in Bronson giunge alla sua quindicesima edizione rinnovando la sua collaborazione con Futura – Rumore. Ritornano alcuni dei progetti che abbiamo visto nascere — oggi cresciuti, trasformati, più consapevoli del proprio percorso. Una fotografia per capire quanto quelle intuizioni iniziali abbiano trovato forma. Ma sarà soprattutto un anno di scoperte: tanti nomi freschi della scena alternativa italiana, nuovi dischi in arrivo e uno sguardo puntato su ciò che bolle nel sottosuolo musicale del Paese. Un’occasione per ascoltare il presente e intravedere il futuro. Biglietti per il venerdì e sabato su Dice, domenica a ingresso libero.

Sabato 13 Dicembre – THE LOTTERY WINNERS, Covo Club, Bologna

I Lottery Winners arrivano a Bologna per un’imperdibile data sabato 13 dicembre 2025 al Covo per una serata che promette scintille, all’insegna dell’indie-pop travolgente che ha reso la band uno dei nomi più genuini del panorama britannico. Partiti da umili origini operaie, i Lottery Winners hanno conquistato il pubblico grazie a melodie incandescenti, testi profondi e una connessione autentica con i fan. La loro crescita è stata inarrestabile, fino al clamoroso successo dell’ultimo album Koko, uscito a marzo 2025 e balzato al primo posto della classifica ufficiale del Regno Unito – un traguardo che segna per loro la seconda vetta in carriera. Il gruppo da Leigh, sobborgo di Manchester, registra una maturazione sonora e lirica che non lesina dell’energia contagiosa che ha conquistato migliaia di ascoltatori in tutto il mondo. Aftershow: Cool (& Mod) Britannia DjSet. Ingresso 21 Euro alla porta (o Dice) con tessera Hovoc.

Sabato 13 Dicembre – BEE BEE SEA + MOVIE STAR JUNKIES, Biko, Milano

w/Bee Bee Sea (presentazione nuovo album Stanzini Can Be Allright) • Movie Star Junkies • The Bad Plug • Manduria + Dancin’ Party by Olimpia Quartieri. Alla Wild Honey Records sono persone un po’ particolari. Senza un genere di riferimento, senza riconoscersi in nessun vestito, o in nessuna forma, se non quella di una bella canzone. Melodie accattivanti sopra un ritmo sostenuto ed impellente. Dolcezza ruvida e selvaggia, da qui il nome dell’etichetta (oltre alla chiara citazione dei Beach Boys…). Punk come modo di fare le cose, non come genere o formula codificata. E proprio perchè orgogliosi della nostra originalità, anziché un classico Festival dell’Etichetta, per ben tre volte hanno organizzato il party dei sogni: una Festa di Natale. Una super line-up in questa occasione, 300 posti disponibili e un esclusivo regalo da Franz per ognuno di voi. Prevendita su Dice, Arci obbligatoria.

