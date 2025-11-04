Menu

We Are Scientists, un ritorno live atteso sette anni

Raffaele Concollato

Share This Article
Share Post

We Are Scientists – Circolo Arci Bellezza, Milano – 29 ottobre 2025

Come hanno, increduli, ricordato anche loro: dopo un’assenza di sette anni, i We Are Scientists sono tornati finalmente in Italia. L’occasione è presentare “Qualifying Miles”, il nono album in studio della band newyorkese, pubblicato da Groenland Records, un disco che segna un ritorno a sonorità più chitarristiche e ruvide rispetto al più elettronico Lobes del 2023.
Preceduti dal ruspante Sean McVerry solido cantautore di Brooklyn, che poi accompagnerà i WAS durante il main set una volta sul palco, Keith Murray (voce e chitarra) e Chris Cain (basso) in totale sintonia, sanno bene come gestire uno show: ironici, energici con la naturale capacità di passare da una battuta all’altra senza mai perdere la tensione.

Tra il pubblico, pieno ovviamente di chi li segue da tempo, sono presenti diversi giovani che evidentemente riescono ad essere incuriositi da un sound che risulta fresco nonostante i 20 anni di storia.

Si parte con “Please Don’t Say It” dal nuovo lavoro e poi “Lousy Reputation” dal primo “Love and Squallor”, due pezzi che confermano la continuità del suono diretto e nervoso che ha reso celebre la band.

Sempre dal 2005 arriva “Nobody Move, Nobody Get Hurt”, il singolo probabilmente più famoso della band, poi “The Big One” e “Settled Accounts” intense e mostrano la maturità melodica dei nuovi lavori, mentre “I Cut My Own Hair” e “Nice Guys” fanno ballare tutti con il loro irresistibile mix di sarcasmo e riff taglienti. Murray non risparmia battute al pubblico (“Siete più rumorosi del nostro amplificatore rotto!”).

A riprova che la band fosse ben disposta a questo ‘sort of homecoming’ come l’hanno definito, arriva una sorpresa: “Less From You” scopriremo poi non previsto in scaletta.

La chiusura con “The Great Escape” dimostra ancora che in vent’anni, non ha perso un grammo della sua forza liberatoria.

I We Are Scientists riescono a confersi una valida band con un concerto che sa di casa e di rinascita, come un lungo viaggio che finisce nel posto giusto.

(Raffaele Concollato)

Articoli Correlati:

WE ARE SCIENTISTS, “TV En Francais” (100% Records, 2014)

L'Heineken Jammin' Festival 2011

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010